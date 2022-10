Calciomercato Roma, futuro già deciso: arrivano 350 milioni

Calciomercato Roma, intreccio da 350 milioni di euro e futuro già segnato. Ecco cosa cambierà nei prossimi mesi, concorrenza sbaragliata.

Questa sera alle ore 21 la Roma scenderà sul campo della Bolt Arena. La squadra giallorossa sarà ospite dell’Hjk Helsinki, fanalino di coda del Gruppo C in Europa League. I finlandesi si giocano le residue chance di qualificazione in casa, mentre la Roma è obbligata alla vittoria per restare in zona qualificazione con gli spareggi tra le retrocesse dalla Champions in vista. Nella massima competizione europea sta brillando una stella che ha conquistato mezza Europa, in gol anche nella serata di martedì. Ed il suo futuro ora sembra del tutto tracciato, con un maxi intreccio milionario.

Si scaldano gli scenari in vista della sessione di calciomercato invernale in Europa. La stagione calcistica è già entrata nel vivo, stasera la Roma giocherà la quinta e penultima giornata del girone C di Europa League. Attualmente la squadra giallorossa è al terzo posto nel gruppo europeo, dopo aver trovato solo una vittoria casalinga dopo le prime quattro giornate. Vittoria arrivata proprio contro l’Hjk Helsinki all’Olimpico, ora il bis è imperativo per la squadra allenata da José Mourinho. Nella massima competizione europea invece continua a brillare la stella del talento ucraino dello Shaktar Donetsk.

Calciomercato Roma, il Newcastle piomba su Mudryk: intreccio da 350 milioni

Secondo quanto riportato dal sito FootballInsider247.com, il club inglese è pronto ad ingaggiare la stella dello Shaktar Donetsk. Parliamo di Mychajlo Mudryk, in gol anche nell’ultimo turno di Champions League in casa del Celtic. Gli ucraini sono attualmente la terza forza del gruppo F in Champions League e sulle tracce del classe 2001 si attende l’assalto del club bianconero di Premier League. I Magpies, superpotenza economica dopo il passaggio di proprietà nella mani dei sauditi, potrebbe chiudere a breve per il talento ucraino, con un intreccio maxi milionario. Infatti ,secondo quanto riporta il sito britannico, il Newcastle è pronto ad incassare una cifra mostruosa, si parla di quasi 350 milioni di euro, per i diritti del nome dello stadio.