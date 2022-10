Calciomercato Roma, doppio assalto Juventus: Pinto in allarme

Calciomercato Roma, doppio assalto da parte della Juventus: Pinto in allarme per quelle che potrebbe essere le scelte del futuro

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato, in esclusiva, di una doppia pista in Serie A sulla quale la Roma sta lavorando per il proprio futuro. Un futuro decisamente importante, visto che parliamo di un ruolo estremamente delicato come quello del portiere. La società giallorossa al momento si sente sicura, ovviamente, della coppia Rui Patricio-Svilar, ed è per questo che parliamo di un casting. Un casting, però, che potrebbe decisamente portare a degli arrivi nel futuro.

Bene, la questione è relativa a Carnesecchi e Vicario. Il primo è in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, il secondo invece difende i pali dell’Empoli. Su di loro, inoltre, c’era anche l’interesse della Lazio di Sarri, ma che al momento sembra dietro sia rispetto ai giallorossi che alla Juventus. Una Juventus, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pronta a intavolare una trattativa per i due estremi difensori italiani soprattutto in vista di un possibile addio di Szczesny.

Calciomercato Roma, doppio inserimento Juventus

Il polacco, ex Roma, a giugno entrerà in quello che sarà il suo ultimo anno di contratto con la società torinese e a quanto pare alla fine potrebbe pure decidere di andare via. E la Juve si vorrebbe tutelare con un portiere italiano. Il casting che ha avviato Pinto insomma è identico a quella della società bianconera, ma magari la Roma potrebbe pure decidere di puntare su uno dei due dando il “via libera” ai bianconeri verso l’altra direzione.

In ogni caso, in tutto questo, la cosa da segnalare è decisamente una: la società giallorossa guidata a Pinto sul mercato sta alzando il livello delle proprie idee e delle proprie scelte. Un segnale decisamente da tenere in enorme considerazione per il futuro societario. Anzi, diremmo, un ulteriore segnale.