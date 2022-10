Formazioni ufficiali Helsinki-Roma, rivoluzione Mourinho: sorprese in attacco

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Helsinki e Roma chje si sfidano per la quinta giornata del Girone C di Europa League

La Roma alle 21 scende in campo contro l’HJK Helsinki per la quinta giornata del Girone C di Europa League. I giallorossi hanno il vantaggio di giocare conoscendo già il risultato di Ludogorets-Betis, fondamentale per il passaggio del turno. In caso i bulgari non riuscissero a ottenere la vittoria, Mourinho potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, dovendo per forza vincere, però, nell’ultima gara con i neroverdi. Per questo motivo, fare tre punti contro i finlandesi sarebbe molto importante.

Il primo grande ostacolo per la vittoria, sarà di sicuro il campo, che è in sintetico. Una grande differenza rispetto a quello in erba vera a cui i giallorossi sono abituati, che è stata sottolineata anche dallo Special One in conferenza stampa. L’ultima volta su un terreno simile non è andata molto bene. Contro il Bodo/Glimt, infatti, sono arrivate due sconfitte, che però non hanno ostacolato la cavalcata alla vittoria della Conference League. Lo stesso Mourinho, però, ha anche evidenziato come l’Helsinki sia una squadra forte e per questo sarà una partita difficile.

Formazioni ufficiali Helsinki-Roma, le scelte di Mourinho

Il match non sarà facile soprattutto per le assenze nella rosa fella Roma. I due più importanti sono senza dubbio Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo. Il primo ha accusato un problema muscolare dopo il rigore segnato contro il Lecce. Il secondo, invece, è stato squalificato per comportamento antisportivo. Una decisione che ha lasciato i giallorossi senza uno dei loro migliori fantasisti, con Mourinho che sta cercando il modo migliore per correre ai ripari e non essere eliminati dalla competizione. Ecco la formazione ufficiale:

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Vina, Smalling, Mancini, Zalewski; Pellegrini, Camara, Cristante; El Shaarawy, Abraham, Volpato. All. Mourinho

Helsinki (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. All. Koskela