Helsinki-Roma, è successo di nuovo: forfait dell’ultima ora

L’allenatore della Roma ha dovuto rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori a causa di un problema che si era già presentato in passato

Tra un’ora la Roma scende in campo contro l’Helsinki per cercare di vincere e fare punti importanti per la qualificazione al turno successivo. Ormai per i giallorossi resta in piedi solamente il secondo posto, con la Conference League che sembra a un passo. L’approccio di Abraham e compagni alla partita può cambiare a causa dei diversi risultati che ci saranno in Ludogorets-Betis. L’esito del match dei bulgari, infatti, permetterebbe a Mourinho di fare dei calcoli per vedere in che modo ottenere il passaggio del turno all’ultima giornata.

Intanto, per la gara con i finlandesi sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, con José Mourinho che ha rivisitato un po’ lo schieramento dei giallorossi. Tante sorprese per la sfida con il club scandinavo, viste le molte assenze. Le più importanti sono senza ombra di dubbio quelle di Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo. Il primo è ai box a causa di un problema muscolare accusato dopo il gol su calcio di rigore siglato contro il Lecce. Il secondo, invece, è indisponibile per squalifica.

Helsinki-Roma, Ibanez out per indisposizione

Una delle esclusioni più importanti per Helsinki-Roma c’è stata in difesa, con Matias Vina che ha preso il posto di Roger Ibanez. Una decisione forzata per José Mourinho, che è stato costretto a rinunciare al difensore brasiliano. L’ex Atalanta ha dato forfait all’ultimo secondo perché indisposto. Non è la prima volta che il portoghese deve rinunciare a un giocatore per questo motivo. L’ultimo in ordine cronologico è stato Nicola Zalewski, che ha saltato la partita con il Napoli proprio per lo stesso problema.