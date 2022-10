Roma, Ludogorets-Betis 0-1: cosa serve per il secondo posto

Dopo il risultato finale di Ludogorets-Betis, la Roma ha solo poche combinazioni per raggiungere la seconda piazza del girone

La Roma tra qualche ora scende in campo contro l’HJK Helsinki per la quinta giornata del Girone C di Europa League. La gara con i finlandesi è molto importante per arrivare al prossimo turno della competizione targata Uefa. Fondamentale, infatti, è vincere per cercare di mantenere vivo il sogno europeo il più possibile. Un grande ostacolo sarà il campo in sintetico, che presenta delle differenze cruciali rispetto a un campo di erba vera, a cui sono abituati i giocatori della Roma. queste sono state sottolineate da Mourinho in conferenza stampa, che ha ricordato come nella scorsa esperienza siano arrivate due sconfitte contro il Bodo/Glimt.

I norvegesi, poi, sono stati sconfitti allo Stadio Olimpico, dove però non ci saranno i finlandesi che saranno sfidati per l’ultima volta nella competizione, a meno di altri incroci. La qualificazione della Roma al prossimo turno passa per la Finlandia e per la Bulgaria, con l’ultima sfida del Girone C che è lo scontro diretto con il Ludogorets. Poco fa è finita la partita con il Betis dei neroverdi, che erano avanti alla Roma di tre punti.

Roma, la vittoria del Betis esclude il primo posto

Il Real Betis è riuscito a vincere 1-0 grazie alla rete di Fekir, che nel secondo tempo ha sbloccato la partita su assist di Luis Henrique. Il centrocampista ha servito il francese, scappato bene ai difensori e ha gonfiato la rete da pochi metri. Questi tre punti per gli spagnoli precludono il primo posto alla Roma, ma rendono il secondo posto leggermente più vicino. Contro l’Helsinki, infatti, sarà necessario anche un solo pareggio per cercare di vincere nell’ultima gara proprio contro il Ludogorets. In caso i finlandesi oggi dovessero vincere, raggiungerebbero la Roma a quota 4 punti. L’accesso al secondo posto, poi si giocherebbe proprio all’ultima giornata con i biancoazzurri che sfidano il Betis.

Se la Roma dovesse pareggiare, invece, arriverebbe a 5 punti, solo due sotto il Ludogorets, che obbliga Abraham e compagni a vincere lo scontro diretto. Un successo contro l’Helsinki, invece, permetterebbe alla Roma di pareggiare contro il Ludogorets, visto che la differenza reti permetterebbe ai giallorossi di stare avanti in classifica.