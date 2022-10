Calciomercato, ennesima confessione: “Roma a tutti i costi”

L’obiettivo di calciomercato della Roma ha rilasciato un’intervista in cui afferma di aver desiderato l’approdo in giallorosso

La Roma questa estate è stata una delle società che si è mossa di più nel calciomercato. Tiago Pinto, infatti, è riuscito nell’incredibile impresa di migliorare una rosa già forte spendendo praticamente otto milioni o poco più. È quanto è stato speso per Celik e Camara, unici due giocatori per cui la Roma ha dovuto pagare. Il primo, infatti, è stato preso dal Lille per 7 milioni, mentre il secondo è arrivato in prestito dall’Olympiacos e ora si sta prendendo piano piano il centrocampo. La sua dinamicità si sta dimostrando molto utile nella mediana, dove Cristante e Matic possono garantire altre qualità.

Il centrocampo ha rappresentato proprio uno dei reparti più critici nella scorsa stagione e per questo motivo José Mourihno è voluto intervenire con l’acquisto di Nemanja Matic e di Georginio Wijnaldum. I due sono stati presi proprio per migliorare la situazione nella linea mediana. Solo l’infortunio dell’olandese ha rovinato i piani dello Special One, che è stato costretto a prendere in fretta e furia Mady dal club greco. Uno di giocatori che Pinto aveva messo nel mirino per migliorare il centrocampo è stato Davide Frattesi, che diverse volte ah strizzato l’occhio alla Roma.

Calciomercato Roma, Frattesi: “Sfumato il trasferimento ci rimasi male”

Il centrocampista del Sassuolo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport a cui ha confidato i suoi pensieri e le sue sensazioni vissute in quel momento. Il numero 42 neroverde ha affermato che in ritiro con il club era andata una sua versione scarsa e poco concentrata e quando il trasferimento nella Capitale è sfumato, il rammarico è cresciuto. Al momento della cessione nel 2017, il dispiacere per Davide è stato tanto, così come la voglia di tornare a Roma a tutti i costi. Poi, però, è scattato qualcosa in lui, ed ha capito di dover dare il 100% in qualunque cosa o posto.