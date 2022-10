Calciomercato Roma, la Juve pronta all’affondo

Calciomercato Roma, la Juventus pronta all’affondo per il numero 1 del futuro. Interessa anche a Tiago Pinto che ha aperto il casting

La Juventus sarebbe pronta all’affondo. Già la prossima estate, così da poter cedere il proprio giocatore che andrebbe in scadenza e affidarsi per diversi anni a quello che potrebbe essere il numero 1 del futuro. Un profilo, quello di Vicario dell’Empoli, che interessa anche a Tiago Pinto. Il gm, così come ASRL vi ha raccontato in esclusiva, avrebbe fatto un casting per l’estremo difensore dei toscani e non solo, visto che interesserebbe anche Carnesecchi, adesso alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Due elementi che hanno esperienza nella massima serie e che sembrano decisamente pronti a fare il grande salto.

Quello che al momento interessa, comunque, è la situazione attorno a Vicario. Che così come confermato questa mattina dal quotidiano La Nazione, potrebbe diventare l’anno prossimo il portiere della Juventus. Non si parla di un’operazione immediata, vale a dire a gennaio, ma solamente nella stagione successiva, quando Szczesny potrebbe essere ceduto per non perderlo a parametro zero. Anche se di milioni per il polacco ne potrebbero entrare davvero pochi vista l’età. Ma in questo momento tutto fa brodo.

Calciomercato Roma, la Juve vuole Vicario

Un affondo la prossima estate che toglierebbe ogni possibilità a Pinto di poter prendere il portiere. E anche il presidente Corsi, a quanto pare, non sarebbe disposto a cedere il proprio estremo difensore a stagione in corso. Insomma, tutto lascia presagire che Vicario possa realmente andarsene dalle parti di Torino. Ovviamente non si parla di uno smacco per il gm portoghese della Roma, visto che al momento sa bene di essere coperto dalla coppia Rui Patricio-Svilar, ma senza dubbio l’elemento interessava alla società giallorossa, che magari si potrebbe concentrare in questo modo verso l’altro estremo difensore seguito, quel Carnesecchi che è nel giro dell’Under 21 e che ha ancora ampi margini di miglioramento.