Roma, El Shaarawy nel mirino di un compagno: “È da ufficio inchieste”

Roma, siparietto social che ha scatenato i tifosi giallorossi. Lo scambio di battute è diventato virale sul web: “Il gol è da ufficio inchieste”

La Roma ha ritrovato vittoria e sorriso nella trasferta europea sul campo dell’Helsinki. La squadra giallorossa si è imposta di misura sui finlandesi, ora le possibilità di passaggio del turno si giocheranno tutte contro il Ludogorets. Solo una vittoria permetterebbe alla squadra di José Mourinho di superare da seconda il gruppo C di Europa League, il confronto decisivo andrà in scena giovedì sera allo stadio Olimpico. Dopo la trasferta vincente in terra scandinava si è scatenato un siparietto social che ha divertito i tifosi giallorossi sul web.

La Roma trova tre punti per il morale ed il ranking Uefa. La vittoria di misura sul campo dell’Helsinki ha visto la squadra giallorossa ritrovare il gol di Tammy Abaraham ed una vittoria importante. In campionato il prossimo appuntamento sarà nuovamente in trasferta, lunedì pomeriggio in casa dell’Hellas Verona. Dopo la trasferta scaligera sarà il momento di un doppio appuntamento da brividi allo stadio Olimpico. L’ultima gara del girone contro il Ludogorets, solo con la vittoria la Roma eviterebbe la retrocessione in Conference League, ed il primo derby stagionale contro la Lazio. Dopo la vittoria di ieri si è scatenato un siparietto social che ha coinvolto Stephan El Shaarawy.

Roma, siparietto social El Shaharawy-Zalewski: “Gol da ufficio inchieste”

Serata importante anche per Stephan El Shaarawy quella di ieri sera. L’attaccante dalle origini egiziane ha festeggiato nella giornata di ieri il trentesimo compleanno ed il suo nome è finito anche nel tabellino dei marcatori. La Uefa ha infatti assegnato al numero 92 della Roma la rete del 2-1, generata dall’autogol di Hoskonen. Ma l’assegnazione ufficiale della rete ad El Shaarawy ha permesso all’ex Milan di festeggiare un altro traguardo dopo le trenta candeline: le 50 reti in giallorosso. Lo stesso numero 92 ha celebrato il traguardo sui social, scatenando la reazione del compagno di squadra, Nicola Zalewski. Il Faraone ha così commentato: “ 50 gol della Roma nel giorno dei miei 30 anni. Regalo più bello non ci poteva essere.” Tra i commenti spunta Zalewski che lo pungola: “Autogol”. Infine il giovane laterale commenta divertito: “Quello che hai combinato per farti assegnare questo gol è da ufficio inchieste.”