Serie A, ufficiale la richiesta di rinvio: “Squadra sotto shock”

Serie A, la richiesta di rinvio è ufficiale: “La squadra è sotto shock”. Queste le dichiarazioni di questa mattina di Adriano Galliani

Ieri l’aggressione. Questa mattina l’operazione e adesso anche la richiesta ufficiale del rinvio. Il Monza è scosso dopo quanto successo ieri al difensore Pablo Mari, accoltellato ad Assago dov’è morta una persona e dove a togliere il coltello dalle mani dell’aggressore è stato l’ex Roma Tarantino.

Questa mattina inoltre lo spagnolo è stato operato e Adriano Galliani, all’uscita dell’ospedale, così come riportato da SportMediaset, ha annunciato quella che è stata la richiesta ufficiale della società brianzola. “Squadra sotto shock – ha detto lo storico dirigente – ho sentito il capitano Pessina al telefono che piangeva”. Insomma, non ci sarebbero le condizioni per disputare la partita di lunedì contro il Bologna.

Serie A. il Monza ha chiesto il rinvio della partita

“Abbiamo chiesto che sia rinviato il match” ha annunciato Galliani. E probabilmente questa richiesta, visti i fatti drammatici, verrà accolta dalla Lega di Serie A. Una notizia, quella di ieri sera, che come detto ha scosso tutti. Non solo il Monza ma anche le altre società della massima serie. Gli auguri di una pronta guarigione a Pablo Mari sono arrivati da ogni latitudine e la notizia ha anche fatto velocemente il giro del Mondo.

Adesso si attende solamente una comunicazione ufficiale da parte della Lega che dovrebbe arrivare a breve giro di posta.