Roma, nuovi innesti per Mou: gli osservati speciali dello Special One

Roma, aria di nuovi innesti per Mourinho. Ecco quali sarebbero gli elementi tenuti sotto la lente d’ingrandimento dallo Special One

C’è aria di nuovi innesti a Trigoria. Aria di gente giovane per Mourinho che come vi abbiamo detto in precedenza ha mandato nel corso della stagione, sa questa che quella precedente, diversi messaggi importanti alla società. E soprattutto a quei ragazzi del settore giovanile che gravitano attorno alla Prima Squadra. Nella mattinata di oggi, inoltre, vi abbiamo già parlato del possibile rinnovo del talentino della Primavera Cassano. In questo caso Mou avrebbe dato il via libera. Ci crede, eccome, a quelle che sono le qualità tecniche.

Ma non è l’unico, ovviamente. Ci sono tanti altri giovanotti di belle speranze che non aspettano altro che la propria occasione. Un’occasione importante, di quelle da sfruttare al massimo. E una panoramica di quello che potrebbe essere la fa questa mattina il quotidiano Il Tempo in edicola. Ecco, andiamo a scoprire quali sono i ragazzi che potrebbero presto entrare nelle rotazioni di José Mourinho.

Faticanti, intanto, ha già debuttato giovedì scorso in Europa League. E presto potrebbe essere seguito a ruota da Cherubini, esterno d’attacco che era al suo fianco in panchina in Finlandia e che è stato convocato per la prima volta dallo Special One. Di Cassano vi abbiamo già parlato, e Mou ha già annunciato che a Verona, contro l’Hellas, in panchina ci sarà Tahirovic: lui non è stato inserito nella lista UEFA ma è stato già convocato due volte in campionato.

E in tutto questo stanno continuando pure a strappare diverse convocazioni anche Tripi, Missori e Keramitsis, difensore greco 18enne. Infine, nell’orbita, ci sarebbero pure Ivkovic, Pisilli e Padula, tutti 16enni. Insomma, il futuro sembra davvero roseo per la Roma.