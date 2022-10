Calciomercato Roma: effetto domino immediato: doppio addio

Calciomercato Roma, il prossimo arrivo a parametro zero apre nuovi scenari in casa giallorossa. Si può concretizzare il doppio addio immediato

La Roma è alla vigilia di una gara determinante in campionato. La squadra giallorossa, in campo domani in casa dell’Hellas Verona, può puntare al sorpasso alla Lazio. La squadra biancoceleste è caduta in casa contro la Salernitana, lasciando la possibilità alla Roma di scavalcarla in classifica in caso di vittoria al Bentegodi. Per riconquistare il quarto posto in classifica i giallorossi, orfani per infortunio di Leonardo Spinazzola, dovranno vincere in casa dell’Hellas Verona. Mancano solo cinque gare alla pausa invernale per il Mondiale in Qatar, dopo la competizione sarà già tempo di calciomercato invernale.

Tiago Pinto continua da dove aveva lasciato la sessione di calciomercato estiva, all’insegna dei colpi a parametro zero. In estate il general manager della Roma è riuscito a mettere a segno i colpi Dybala e Belotti, oltre a Nemanja Matic e Svila. In vista della sessione invernale sembra già definito l’arrivo di Ola Solbakken, in scadenza dai norvegesi del Bodo-Glimt. L’attaccante scandinavo è pronto a rafforzare il settore offensivo giallorosso, dopo essersi messo in mostra proprio contro la Roma lo scorso anno in Conference League.

Calciomercato Roma, effetto domino Solbakken: doppio addio a gennaio

L’arrivo a parametro zero dell’attaccante olandese può scatenare l’effetto domino in uscita immediato in casa Roma. Secondo quanto riporta il sito 90min.com l’approdo dello scandinavo potrebbe dare il via al doppio addio in attacco. Gli indiziati alla partenza rispondono al nome di Eldor Shomurodov, l’uzbeko ex Genoa sta trovando sempre meno spazio nelle scelte di José Mourinho. Altro indiziato alla partenza immediata è Stephan El Shaarawy, il Faraone è in scadenza di contratto nel 2023. L’attaccante ex Milan ha festeggiato il traguardo delle 50 marcature in maglia giallorossa, ma Tiago Pinto potrebbe deciderlo di sacrificarlo in vista della prossima finestra di calciomercato invernale. Un addio che potrebbe di sicuro essere più pesante per i tifosi rispetto a quello di Shomurodov.