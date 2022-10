Roma-Lazio, furia Sarri su Milinkovic: “Sei mesi di squalifica”

Furia Maurizio Sarri in casa Lazio. Il tecnico biancoceleste ha perso per squalifica Milinkovic-Savic in vista del derby contro la Roma.

La Lazio è reduce da una sconfitta clamorosa. La squadra biancoceleste si è fatta rimontare dallo 1-0 all’ 1-3 dalla Salernitana di Nicola, in gol anche Federico Fazio. Il difensore centrale ex Roma ha siglato il gol del sorpasso della squadra campana, che ha strappato tre punti ai biancocelesti allo stadio Olimpico. La Roma ha una ghiotta opportunità di approfittare del passo falso della Lazio in classifica. La squadra giallorossa domani scenderà in campo in casa dell’Hellas Verona, i tre punti consentirebbero a Pellegrini e compagni di riconquistare il quarto posto proprio ai danni dei biancocelesti.

La gara della Roma in casa dell’Hellas Verona si arricchisce di interesse dopo il passo falso della Lazio. La squadra biancoceleste è incappata in una sorprendente sconfitta interna contro la Salernitana. Sconfitta con beffa per Maurizio Sarri, che in vista del derby contro la Roma, aveva deciso di lasciare in panchina dal primo minuto il centrocampista Milinkovic-Savic. Il serbo era infatti diffidato, ed è incappato in un cartellino giallo dopo neanche 10 minuti dal suo ingresso in campo. La strategia del tecnico ex Napoli e Juventus non è stata ripagata, il centrocampista serbo salterà per squalifica il primo derby stagionale tra Roma e Lazio.

Roma-Lazio, Sarri è una furia dopo il giallo a Milinkovic: attacco diretto

L’arbitro Manganiello ha estratto il cartellino giallo a Sergej Milinkovic-Savic, dopo appena nove minuti dall’ingresso in campo del serbo. La strategia di Maurizio Sarri non ha pagato, il tecnico biancoceleste aveva deciso infatti di tenere il centrocampista diffidato in panchina dal primo minuto. A fine gara il tecnico biancoceleste non ha usato mezzi termini sull’episodio: “Non è che sia un cartellino generoso, non era nemmeno fallo. Perché non è l’avversario che ha giocato la palla, l’ha giocata Milinkovic.” Sarri non ci sta e rafforza la dose: “Io uno che è in fase di possesso e gioca la palla non l’avevo mai visto ammonire e sono in giro da 50 anni. Se dico quello che penso di questo episodio mi danno sei mesi di squalifica, lasciamo perdere.”