Calciomercato Roma, ha già detto sì 👍 : scippo 😎 alla Juve

Calciomercato Roma, il giocatore avrebbe già detto di sì: Tiago Pinto pronto allo scippo alla Juventus. Le novità.

La cosa certa è che a gennaio si muoverà. In questo momento non ha lo spazio che crede di meritare e soprattutto non ha intenzione di rimanere a guardare anche nella seconda parte di stagione. Si apre un’occasione importante per la Roma. Uno di quelle che possono decisamente fare la differenza. Il nome è quello di Depay, attaccante olandese in forza al Barcellona.

Con Xavi la scintilla non è mai scoccata e lo scarso minutaggio – anche se adesso è fermo ai box – ne è la dimostrazione netta. Depay avrebbe dato mandato ai suoi agenti di muoversi e dalla Spagna rilanciano un interesse della Juventus per il prossimo mercato di gennaio. Ma secondo le informazioni riportate da calciomercato.com, in questo momento ci sarebbe la Roma pronta allo scippo.

Calciomercato Roma, Depay ha detto sì

Già nell’estate appena passata – per il calendario, ovviamente, le temperature rimangono belle calde ed anche per questo è sempre calciomercato – la Roma ha parlato con il giocatore senza però riuscire ad arrivare ad un accordo. Adesso però Pinto avrebbe incassato quella che sarebbe una disponibilità di Depay al trasferimento e il gm giallorosso, insieme a Mourinho, farà delle valutazioni sulla fattibilità dell’operazione.

Sì, la Roma ha altre priorità per il prossimo mese di gennaio. Quella principale è l’arrivo di un difensore. Ma un’occasione del genere andrebbe sfruttata a dovere. Sì, è altrettanto vero che l’arrivo di Solbakken potrebbe creare problemi di spazio, e soprattutto anche le ultime notizie su Shomurodov potrebbero creare problemi lì davanti con troppa gente per pochi posti. Ma il profilo dell’olandese rimane senza dubbio assai particolare e assai apprezzabile. Ecco perché forse un sacrificio, anche in vista della prossima annata, si potrebbe fare. Vedremo. La Roma intanto ha incassato la cosa più importante: la disponibilità del giocatore.