Probabili formazioni Verona-Roma, ancora esclusione per Mourinho

L’allenatore della Roma potrebbe schierare un undici titolare rimaneggiato contro il Verona a causa dei tanti indisponibili

Stasera la Roma scende in campo al Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona nel posticipo di Serie A. Alle 18.30 va in scena la dodicesima giornata per i giallorossi che hanno intenzione di cominciare al meglio la settimana che porta al derby. Due gare molto importanti per rimanere attaccati ai biancocelesti e anche superarli in classifica. Domenica la Lazio di Sarri è stata fermata dalla Salernitana, che all’Olimpico ha vinto in rimonta 3-1 grazie alle reti di Candreva, Fazio e Dia.

Per la partita con i gialloblu, José Mourinho si è preparato al meglio dopo la vittoria per 2-1 contro l’Helsinki in Europa League. I finlandesi hanno messo in difficoltà Abraham e compagni che, però, sono riusciti a trovare il successo grazie alle reti dell’attaccante inglese e di El Shaarawy. Morale alto per i giallorossi, che, però, hanno perso qualche pezzo per strada. Ieri, infatti, si è fermato Leonardo Spinazzola, che quindi non farà parte dello scacchiere di Mou. Il tecnico portoghese, però, può sorridere perché Nemanja Matic è tornato disponibile dopo un risentimento accusato prima della rifinitura in vista dell’Europa League.

Probabili formazioni Verona-Roma, ancora esclusione pesante

Per la partita, i quotidiani nazionali hanno cercato di intercettare le intenzioni dello Special One e hanno riportato quella che dovrebbe essere la probabile formazione della Roma per la gara di questa sera. Solo cambi obbligati per Mourinho, che potrebbe riconfermare lo schieramento titolare utilizzato maggiormente nel corso della stagione. In porta scenderà il solito Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez a difenderlo. A centrocampo, invece, torna sulla fascia Rick Karsdorp con Cristante, Camara e Zalewski a completare il reparto. Infine, in attacco ci dovrebbero essere Pellegrini e Zaniolo dietro ad Abraham. Il Gallo Belotti dovrebbe sedersi ancora in panchina.