Roma, balzo da 167 milioni per Mourinho: Lazio doppiata

Roma, c’è il balzo da 167 milioni per José Mourinho. La classifica parla chiaro e la Lazio di Maurizio Sarri è stata doppiata.

Per la Roma è iniziata una settimana cruciale, tra campionato ed Europa League. Tra poche ore la squadra giallorossa scenderà sul campo del Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona. La squadra allenata da José Mourinho ha una ghiotta occasione di riconquistare il quarto posto, ai danni della Lazio caduta in casa ieri contro la Salernitana. Giovedì sera poi la gara da dentro o fuori contro il Ludogorets, a chiudere il girone C di Europa League. E domenica invece sarà il giorno del primo derby stagionale contro la Lazio per la squadra giallorossa.

Tre gare decisive per testare le ambizioni e lo stato di forma della Roma di José Mourinho. La lunga pausa di metà novembre per il Mondiale in Qatar si avvicina ed ogni gara assume un peso specifico importantissimo. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18:30, la Roma affronterà l’Hellas Verona di Bocchetti al Bentegodi. La squadra scaligera è in piena zona retrocessione e la vittoria in casa giallorossa darebbe una determinante iniezione di fiducia in classifica, permettendo a Pellegrini e compagni di agganciare il quarto posto in solitaria.

Roma, la classifica del CIES parla chiaro: 167 milioni e Lazio doppiata

Il CIES, società leader nel settore della statistica sportiva, ha stilato l’elenco delle squadre più costose nella stagione in corso. La Roma è terza tra le italiane, piazzandosi al 22esimo posto della graduatoria con un valore medio di ben 167 milioni di euro nell’undici titolare. I giallorossi vengono superati solo dalla Juventus, nona in classifica generale con una media di 300 milioni di euro e dal Napoli. La squadra partenopea, protagonista assoluta in questa fase di stagione, fa registrare una media di 228 milioni di euro nell’undici titolare. Ben distante la Lazio di Maurizio Sarri, il cui valore della rosa si assesta su una media di 75 milioni di euro, oltre la metà del valore della squadra allenata dallo Special One. La classifica prende in considerazione i 5 maggiori campionati calcistici in Europa, la prima posizione è occupata dal Manchester City di Pep Guardiola.