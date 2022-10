Roma-Lazio, infortunio Immobile: la diagnosi ufficiale dopo le visite

Roma-Lazio, in casa biancoceleste si tenta il recupero lampo di Ciro Immobile. Ecco le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante campano.

Questa settimana la Roma è attesa da tre appuntamenti fondamentali per il cammino stagionale. La squadra giallorossa tra poche ore scenderà sul campo dell’Hellas Verona. Ghiotta opportunità per i ragazzi di José Mourinho, che possono puntare al quarto posto in solitaria in classifica in caso di vittoria. Sarebbe un ottimo viatico in vista della prossima gara da dentro o fuori, giovedì sera contro il Ludogorets. La settimana si chiuderà poi con una sfida da brividi, il primo derby stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La Roma ha una missione precisa in vista della gara del Bentegodi, tra circa due ore il fischio d’inizio del match in casa dell’Hellas Verona. I giallorossi sono chiamati alla vittoria per approfittare del passo falso interno della Lazio. La squadra biancoceleste è infatti caduta a sorpresa allo stadio Olimpico contro la Salernitana. La squadra campana si è resa protagonista di una clamorosa rimonta, imponendosi per 1-3 in casa biancoceleste. Sconfitta al sapore di beffa per Maurizio Sarri, che ha perso anche Milinkovic-Savic per squalifica in vista del derby di domenica prossima.

Roma-Lazio, Immobile tenta il recupero lampo: il report ufficiale

In caso di vittoria la Roma scavalcherebbe proprio gli acerrimi rivali in classifica, stabilendosi al quarto posto con 25 punti. Sarebbe un’importante iniezione di fiducia in vista della sfida al Ludogorets ed il derby di domenica prossima. Maurizio Sarri in casa biancoceleste non smette di sperare nel recupero lampo del numero 17, l’attaccante Ciro Immobile. La punta laziale si è fermata per una lesione muscolare rimediata il 16 ottobre scorso. La Lazio cerca il recupero dell’attaccante a tempo record, ecco cosa si legge sul comunicato ufficiale dei biancocelesti, diffuso in questi minuti: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.“