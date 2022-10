Roma-Lazio, furia Sarri “esaurita”: già oggi il verdetto

L’allenatore della Lazio ha perso le staffe dopo il match con la Salernitana, ma ora spera bene per il derby con la Roma del 6 novembre

Ieri sera la Lazio di Maurizio Sarri si è arresa alla Salernitana che ha vinto 3-1 allo Stadio Olimpico in rimonta. Fondamentali sono state le reti dell’ex della giornata Antonio Candreva a cui si è unito un altro ex, ovvero Federico Fazio. Il difensore argentino, che ha vestito anche la maglia giallorossa, ha siglato il 2-1 per gli amaranto, infiammando già la settimana che porta al derby. L’ultimo gol porta la firma di Boulaye Dia, ex Villarreal, che ha chiuso la partita.

La gara ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri, non solo per il risultato. Il tecnico biancoceleste sperava di fare unti facili contro i campani, ma il destino gli ha giocato un brutto scherzo. Per di più, oltre al danno la beffa. Per cercare di arrivare a Roma-Lazio nel migliore dei modi e con la formazione più completa possibile, l’ex Juventus e Napoli aveva lasciato in panchina Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, che era diffidato, ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo per poi essere ammonito dopo 9 minuti. Un giallo molto pesante che costringerà Sarri a rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori.

Roma-Lazio, Immobile cerca il recupero: oggi gli esami

La furia dell’allenatore biancoceleste stamattina si è placata anche grazie alle notizie che arrivano dall’infermeria. Come riporta il Tempo, infatti, Ciro Immobile sta cercando di recuperare per Roma-Lazio. L’attaccante numero 17 nei giorni scorsi aveva accusato un problema muscolare, ma ha cominciato a lavorare subito per rientrare il prima possibile. Oggi l’ex attaccante del Torino svolgerà gli esami clinici per determinare se il problema fisico c’è ancora oppure se può tornare in campo il 6 novembre per il derby.