Totti, c’è la firma del capitano sulla nuova maglia

Il nome di Francesco Totti suscita sempre emozioni fortissime ai tifosi della Roma. L’ex numero 10 e Capitano ha firmato per la nuova maglia.

Sono passati esattamente 24 anni dalla prima volta da Capitano della Roma allo stadio Olimpico di Francesco Totti. Correva l’anno 1998 e la bandiera della Roma suggellò lo storico traguardo con una doppietta da sogno contro l’Udinese. Quella fascia è poi rimasta sul braccio del numero 10 della Roma per oltre 20 anni, prima di passare a quello di Daniele De Rossi. A corredo dell’importante anniversario Francesco Totti ha firmato per la nuova maglia, ecco tutti i dettagli della vicenda.

La Roma tra poche ore scenderà in campo, per la prima di tre gare fondamentali per il cammino stagionale della squadra allenata da José Mourinho. La squadra giallorossa scenderà in campo alle ore 18:30, ospite dell’Hellas Verona al Bentegodi. E’ una settimana cruciale per i colori giallorossi, che si chiuderà domenica pomeriggio con il primo derby stagionale contro la Lazio. Quest’oggi ricorre anche un giorno decisivo per la carriera di Francesco Totti, che esattamente 24 anni fa scese in campo all’Olimpico per la prima volta da capitano della Roma.

Totti vestirà Umbro Italia nella sua squadra di calcio a 8, c’è la firma

Fu un esordio da sogno quello del Pupone alla prima da capitano nello stadio casalingo. Il numero 10 realizzò una doppietta nella serata di Halloween del 1998, contro un Udinese schiantata per 4-0. Ed il fato ha voluto che proprio questa sera Francesco Totti, che continua a guìiocare con la sua squadra di calcio a 8, scenda in campo proprio contro la Roma. L’occasione è quella della Finale della Supercoppa, che vedrà la Totti Weese affrontare la Roma al circolo capitolino Futbolclub. Per l’occasione la squadra dell’ex Capitano vestirà un kit speciale dell’Umbro. L’accordo è stato così commentato da Luigi Boccia, teamwear manager di Umbro Italia: “Proseguire il cammino iniziato con la Totti Soccer School ed essere arrivati a vestire Francesco Totti in persona ci riempie di gioia, in poco tempo abbiamo attivato una serie di importanti accordi che stanno riportando Umbro Italia sui campi da gioco, lì dove ci sono voglia di giocare e impegno, sudore e sacrificio, che sia per vincere un trofeo oppure no. Nel pieno spirito del brand più antico del mondo del calcio.“