TV PLAY | Arbitri nell’Abisso, la denuncia dell’ex: “È peggio di prima”

L’ex fischietto ha criticato la situazione dell’Associazione Italiana Arbitri, con i direttori di gara che stanno facendo discutere molto

In queste ultime stagioni gli arbitri sono tornati protagonisti con diversi errori e decisioni controverse che hanno infiammato il dibattito. Diverse volte un fallo è stato giudicato falloso, mentre in altre occasioni regolare. A far discutere molto, poi, è l’intervento del Var, il cui confine è molto incerto. In molti, infatti, non hanno capito fino a che punto può spingersi il Video Assistant Review e quando può intervenire o meno. Una situazione che non è chiara neanche agli addetti ai lavori, con giocatori e allenatori che spesso si scontrano con la classe arbitrale.

José Mourinho è tra quello che non si è mai tirato indietro dal criticare un errore dell’arbitro. Il tecnico portoghese ha dato vita a diverse conferenze stampa in cui ha recriminato gli sbagli dei fischietti che, a volte, hanno influenzato il risultato finale delle partite. Una cosa che non va giù a Mourinho, ma neanche a tutti i tifosi delle squadre italiane, che vorrebbero vedere le partite scorrere senza troppi intoppi. Proprio per evitare discussioni è stato creato un protocollo da seguire che, però, non sembra essere così chiaro. Proprio di questo ne ha parlato l’ex arbitro Mario Mazzoleni a TV Play.

Arbitri, Mazzoleni: “Ci sono due problemi evidenti”

L’ex fischietto ha parlato dei problemi dell’Associazione Italiana Arbitri, con il protocollo per il Var che non dovrebbe esistere. L’addetto al Video Assistant Review, infatti, dovrebbe poter parlare sempre con il direttore di gara. Uno dei problemi dell’attuale classe arbitrale, poi, è data dal tipo di allenamento, con i fischietti che non dovrebbero pensare troppo alla tenuta fisica, quanto concentrarsi sulla direzione delle gare. Il problema di fondo è che la classe arbitrale si è concentrata poco sulle qualità tecniche e umane.