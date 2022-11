Cassano, altra “ciabattata” contro la Roma: non si smentisce mai

Cassano è tornato a parlare della Roma dopo la partita contro il Verona vinta 3-1 grazie alle reti di Zaniolo, Volpato ed El shaarawy

La Roma ha vinto di misura contro il Verona ieri sera. Al Bentegodi è andata in scena la dodicesima giornata per i giallorossi e per i gialloblu, che hanno resistito per gran parte della gara in dieci uomini. La prima rete è stata proprio dei veneti che si sono portati in vantaggio con Dawidowicz. Proprio il centrale, poi, è stato espulso per un entrata irruenta su Zaniolo che è tornato anche alla rete. Proprio il numero 22 ha firmato il gol del pareggio dopo il palo colpito da Abraham. La festa, poi, si è fatta ancora più grande grazie alla rete di Christian Volpato e poi con quella di El Shaarawy, che ha calato il tris.

La partita non è stata delle più entusiasmanti, con la Roma che ha sofferto nonostante l’uomo di vantaggio. Nel secondo tempo, però, il guizzo dell’italo australiano ha permesso ai tifosi di festeggiare per il sorpasso nel punteggio, poi messo in cassaforte. La trama di gioco dei giallorossi è stata notata da diversi appassionati, che hanno criticato l’operato di José Mourinho. Tra questi c’è anche Antonio Cassano, che è tornato a dire la sua sulla Serie A. L’ex giocatore ha espresso la sua opinione sulla vittoria della Roma.

Cassano: “Roma-Verona risolta dalla ciabattata di Volpato”

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Antonio ha pubblicato un video in cui parla dell’ultima giornata di campionato e, quindi, anche della partita della Roma. Secondo l’ex Sampdoria, nei primi minuti l’Hellas Verona ha dimostrato calcio champagne, mentre la Roma non ha fatto nulla. Dei giallorossi si parlerà bene per il quarto posto, ma la loro prestazione non è stata buona. A risolvere il match è stato Volpato che, secondo Cassano, ha “ciabattato” all’angolino. Una nova frecciata che si è conclusa con l’elogio a Mourinho, che è stato bravo a indovinare i cambi.