Playoff Europa League: i verdetti ufficiali dalla Champions

Arrivano i verdetti ufficiali in vista dei Playoff di Europa League. Ecco tutte le squadre retrocesse dalla Champions League, la lista delle terze classificate.

La stagione calcistica europea sta vivendo il termine dei gironi delle varie competizioni continentali. La Roma chiuderà il gruppo C di Europa League giovedì sera, in casa contro il Ludogorets. La squadra bulgara è appaiata ai giallorossi in classifica, col Betis già matematicamente agli ottavi. Per evitare la retrocessione in Conference League la squadra di José Mourinho è chiamata alla vittoria, in caso di pareggio lo scontro diretto premierebbe i bulgari. Ma se la Roma dovesse trovare la vittoria interna staccherebbe il pass per gli spareggi della competizione, ecco le retrocesse dalla Champions League.

Archiviata la dodicesima giornata di Serie A con la vittoria del Bentegodi la Roma è attesa da una gara da dentro o fuori. Solo in caso di vittoria i giallorossi conquisterebbero il pass per gli spareggi di Europa League. Decisiva sarà la sfida del Ludogorets, uno dei primi pensieri di José Mourinho dopo la vittoria sull’Helsinki è andato proprio ai tifosi di casa, chiamati a sostenere la squadra. Se la Roma dovesse conquistare la vittoria contro i bulgari sarà il momento di pensare ai playoff di Europa League, ecco le possibili avversarie dalla Champions League.

Playoff Europa League: le “retrocesse” ufficiali dalla Champions

Il primo verdetto è arrivato nel gruppo B, con la sorprendente eliminazione totale dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli cedono la terza posizione al Bayer Leverkusen. Dal gruppo C scende il Barcellona, che ha chiuso il girone dell’Inter al terzo posto. Il gruppo A, dove il Napoli è stato protagonista assoluto, vede l’Ajax retrocedere in Europa League. Mentre dal gruppo D sono arrivate le emozioni più forti della serata. Il girone del Tottenham è stato tirato fino agli ultimi istanti, con la squadra di Conte che si piazza prima nel gruppo D. A retrocedere in Europa League è invece lo Sporting di Amorim. La Roma, qualora riuscisse a sconfiggere il Ludogorets, potrà vedersela con una di queste squadre, in attesa delle prossime quattro retrocesse dalla Champions che si scopriranno domani sera.