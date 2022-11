Playoff Europa League, ufficiale: eliminazione clamorosa

Playoff Europa League, arrivano i primi verdetti ufficiale e non mancano sorprese. La prima eliminazione è clamorosa e sovverte i pronostici.

Nuovo verdetto ufficiale a sorpresa in vista degli spareggi di Europa League. La Roma tornerà in campo giovedì sera allo stadio Olimpico, per l’ultima giornata del gruppo C della competizione. La squadra giallorossa è obbligata alla vittoria contro i bulgari del Ludogorets, entrambe le squadre sono a 7 punti ma i bulgari hanno vinto la sfida dell’andata. In caso di vittoria la Roma staccherebbe il pass per i playoff in vista degli ottavi di finale di Europa League, contro le “retrocesse” dalla Champions League.

La Roma è reduce da una vittoria pesantissima conquistata in casa dell’Hellas Verona. Nella rimonta del Bentegodi è brillata la stella del giovane Volpato, capace di mettere a segno la rete del sorpasso ed anche un assist a Stephan El Shaarawy. É una settimana cruciale per la squadra di José Mourinho, attesa da una sfida da dentro o fuori in Europa League. Giovedì sera infatti, allo stadio Olimpico, arriveranno i bulgari del Ludogorets, appaiati in classifica alla Roma ma col vantaggio dello scontro diretto. Solo la vittoria permetterebbe ai giallorossi di proseguire nella competizione europea, passando per i playoff contro le retrocesse dalla Champions League.

Playoff Europa League, eliminazione ufficiale per l’Atletico Madrid

José Mourinho, dopo il pareggio maturato sul campo del Betis, parlò di “Squali falliti” facendo riferimento alle terze classificate di Champions League. Tra le tante insidie degli spareggi spicca il Barcellona, terzo nel girone dell’Inter e probabilmente anche la Juventus. Mentre, in seguito alla sconfitta per 2-0 subita sul campo del Porto, l’Atletico Madrid saluta tutte le competizioni europee. I Colchoneros, guidati da Diego Simeone, sono infatti arrivati quarti nel gruppo B di Champions League. Retrocessi come terzi classificati invece i tedeschi del Bayer Leverkusen. In ogni caso la Roma è padrona del proprio destino e chiamata alla vittoria contro il Ludogorets, nuovo impegno cruciale per i giallorossi nella settimana che porterà al derby contro la Lazio.