Roma, El Shaarawy senza pace: Zalewski lo ha fatto di nuovo

Stephan El Shaarawy ha segnato il cinquantesimo gol con la maglia della Roma, ma Zalewski lo fa di nuovo: ‘Faraone’ senza pace

Una vittoria importante, di carattere e voglia, quella conquistata dalla Roma sul campo del Verona ieri. Tra gli assoluti protagonisti della partita ovviamente c’è il giovane Cristian Volpato, protagonista di tutti i discorsi oggi inevitabilmente. Ma un altro che continua a dare un apporto fondamentale alla Roma a partita in corso è Stephan El Shaarawy.

Il ‘Faraone’ da tempo ormai è una seconda scelta per José Mourinho, che ha tante soluzioni sulla corsia sinistra. Però quando viene chiamato in causa è sempre pronto a dare il massimo, ripagando la fiducia con gol e prestazioni importanti. A non dargli pace nelle ultime settimane però è Nicola Zalewski, che anche ieri lo ha messo nel mirino.

Roma, Zalewski torna a ironizzare sul gol di El Shaarawy: nuovo commento social

Adesso le energie della Roma saranno concentrate tutte sulla sfida di Europa League contro il Ludogorets, fondamentale per cercare di approdare ai sedicesimi della competizione. Giovedì scorso contro l’Helsinki il gol vittoria è arrivato grazie a un autogol, che però El Shaarawy ha provato a rivendicare come sua rete. Nicola Zalewski sui social aveva ironizzato commentando: “È autogol. Quello che hai combinato per farti assegnare questo gol è da ufficio inchieste“.

Sempre sui social ieri El Shaarawy ha festeggiato il cinquantesimo gol con un post, e pronto è arrivato ancora una volta il commento di Zalewski che torna a ironizzare e scrive: “È autogol”. Scherzi che rafforzano il rapporto di squadra e fanno ovviamente sorridere.