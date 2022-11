Roma, Dybala brucia le tappe: fissato l’obiettivo

L’attaccante argentino spinge per tornare il prima possibile per arrivare al meglio al Mondiale in Qatar con l’Argentina

La Roma in queste settimane sta giocando senza uno dei protagonisti della rosa che ha dimostrato di poter essere fondamentale già dopo poche partite. Si tratta di Paulo Dybala, che nelle scorse settimane ha dato forfait a causa di un infortunio alla coscia sinistra. Nella partita contro il Lecce, infatti, l’attaccante ha sentito tirare subito dopo il gol segnato su calcio di rigore contro i salentini. Da quel giorno, Paulo sta cercando di recuperare al meglio e il prima possibile.

Nel mirino di Dybala, infatti, c’è l’obiettivo di tornare disponibile per il Mondiale in Qatar che comincia tra meno di tre settimane. Intorno al 20 novembre, infatti, ci sarà la prima partita della kermesse che nella scorsa edizione è stata vinta dalla Francia, con la Croazia che ha conquistato la medaglia d’argento. Questo stop ha messo in dubbio al partecipazione della Joya al torneo e quindi l’ex Juventus e Palermo sta cercando di spingere per tornare il prima possibile a disposizione di Lionel Scaloni.

Roma, Dybala può tornare contro il Torino

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante dovrebbe sottoporsi in questi giorni a una risonanza magnetica per avere una risposta precisa sul suo stato di salute. Dall’esame, infatti, si potrà verificare lo stato di cicatrizzazione del flessore della coscia sinistra. In base a quello si deciderà se Dybala sia guarito o meno. Da questo dipenderanno le possibilità di Paulo di prendere parte al Mondiale in Qatar, ma soprattutto di tornare in campo con la Roma. c’è una data per il rientro dell’argentino, infatti. Il numero 21 potrebbe essere schierato da José Mourinho il 13 novembre, ultima occasione per giocare in Serie A quest’anno. Quel giorno l’avversario sarà il Torino, contro cui potrebbe tornare in campo Dybala.