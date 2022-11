Infortunio e squalifica, doppia risposta Zaniolo

L’attaccante della Roma ha chiesto il cambio nel secondo tempo della partita con il Verona. Intanto si aspetta la risposta al ricorso

Con l’arrivo di novembre giungono anche gli ultimi impegni delle squadre prima della pausa per il Mondiale. Tra meno di tre settimane ci sarà lo stop a tutti i campionati per permettere ai giocatori di raggiungere il Qatar con le loro selezioni. Un evento unico, deciso dalla Uefa per evitare le temperature proibitive che raggiunge il paese della Penisola Araba in estate. Sono comunque quattro i match in programma per i giallorossi, che poi prenderanno parte alla tournée in Giappone per mantenere alti i ritmi.

La prima partita in calendario è quella contro il Ludogorets. Per il match con i bulgari, molto importante per la qualificazione al secondo posto del Girone c di Europa League, l’assenza di Zaniolo è quasi certa. Il giocatore era stato squalificato per tre giornate in seguito a una condotta antisportiva, ma la Roma ha presentato il ricorso. Oggi ci sarà il responso della Uefa che mantiene accese le speranze di vedere Nicolò in campo. Queste, però, sono minate anche dalla condizione fisica de, numero 22, che ieri ha mascherato la preoccupazione per lo stato fisico.

Roma, Zaniolo preoccupato dall’ematoma: oggi gli esami

Come riporta il Corriere dello Sport, Zaniolo non dorme sonni tranquilli a causa dell’ematoma formato sulla coscia sinistra, quella dell’intervento horror di Dawidowicz. Il piede a martello sulla coscia del numero 22 ha portato alla creazione di un livido molto grande che potrebbe portare lo staff medico a valutare Nicolò. Oggi, infatti, l’attaccante della Roma potrebbe svolgere degli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio.

Intanto, nel pomeriggio potrebbe svolgere la seduta di rifinitura con un lavoro personalizzato per arrivare al meglio alla partita con il Ludogorets. In caso il responso della Uefa fosse positivo, poi, Mourinho potrebbe decidere di far ripoare comunque il numero 22, in modo che possa arrivare fresco al derby.