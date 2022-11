Il difensore centrale ha deciso di lasciare il Barcellona e il calcio giocato dopo circa 20 anni di carriera e 14 passati in azulgrana

L’annuncio ha preso alla sprovvista tutti quanti, dai compagni di squadra, fino ai tifosi avversari. Sul suo profilo social, Gerard Piqué ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Dopo Messi, Neymar, Iniesta e tutti gli altri campioni che il Barcellona aveva, ora anche il difensore spagnolo è pronto a dare l’addio agli azulgrana. Non solo però, il trentacinquenne ha intenzione proprio di appendere gli scarpini al chiodo dopo le ultime esperienze nel mondo del calcio professionistico. In un video, Piqué ha raccontato alcuni momenti salienti della sua carriera e infine ha annunciato che quella contro l’Almeria sarà la sua ultima partita al Bernabeu.

Il difensore centrale ha perso piano piano il suo spazio tra i titolari del club, con Xavi che non ha migliorato la sua situazione. Fino ad ora, infatti, il Liga sono state solamente cinque le partite giocate fino ad ora dallo spagnolo con i azulgrana. Di queste, poi, tre sono state da titolare con tutti i 90 minuti giocati. Nelle ultime due, invece, Gerard ha giocato solamente 28 minuti in totale, con sette panchine totali. Un bottino non all’altezza della carriera di Piqué, che ha deciso di dire basta dopo anni e anni di battaglie in mezzo al campo.

Barcellona, annuncio ufficiale: Piqué si ritira

L’avventura di Piqué in Spagna comincia nel 2006, quando approda al Real Zaragoza dopo essere stato mandato in prestito dal Manchester United. Dopo quella stagione, torna a vestire la maglia dei Red Devils per un solo anno per poi essere venduto al Barcellona per 5 milioni. All’epoca, il centrale aveva appena 21 anni e ora lascia il club dopo 14 stagioni. Con la maglia della Spagna, Piqué ha giocato in totale 102 partite segnando 5 gol.

In Nazionale, il palmarès del trentacinquenne è piuttosto importante: un Europeo e un Mondiale vinto. Con il Barcellona, invece, sono state 615 le partite giocate fino ad ora, con 53 gol segnati e 13 assist forniti. I trofei vinti con i club sono numerosi: 3 Mondiali per club, 3 Champions League vinte con il Barcellona e una vinta con lo United, 8 titoli spagnoli, 3 Supercoppe Uefa, 7 Coppe del Re, 6 Supercoppe spagnole, 1 Coppa inglese e 1 Community Shield.