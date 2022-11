Calciomercato Roma, cessioni obbligate: occasione Pinto

Il general manager della Roma può partire all’assalto dell’obiettivo di calciomercato grazie al sacrificio del club spagnolo

Tiago Pinto comincia a preparare il calciomercato della Roma in vista delle ultime settimane di novembre in cui tutti i campionati saranno fermi a causa del mondiale in Qatar. Per permettere il normale svolgimento della competizione della Fifa, tutti i calciatori interessati partiranno per il Paese della Penisola Araba, mentre i campionati di tutto il mondo dovranno fermarsi. Visto il lungo stop, che vedrà la Serie A tornare solo a gennaio, tutti gli uomini di mercato si stanno muovendo per arrivare al meglio alla finestra invernale delle trattative.

In estate la Roma è stata tra le più attive proprio nel calciomercato. Il centrocampo ha rappresentato il reparto più delicato visto che due colpi sono stati fatti per migliorare la situazione in mezzo al campo. Poco prima della seconda giornata, però, Georginio Wijnaldum ha subito un brutto infortunio alla caviglia che lo terrà fuori fino al nuovo anno. Per questo motivo Pinto è corso ai ripari ingaggiando in prestito dall’Olympiacos Mady Camara, che si sta rivelando molto utile con il suo dinamismo. La voglia di Mourinho di allenare grandi giocatori però sta spingendo il gm giallorosso ad affacciarsi anche in altri campionati per migliorare proprio il centrocampo.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid ha bisogno di soldi: De Paul e altri tre in vendita

Uno dei profili seguiti in estate era quello di Rodrigo De Paul, il cui futuro all’Atletico Madrid non sembra al sicuro. Secondo quanto riporta cadenaser.com, i colchoneros hanno bisogno di soldi e per questo hanno deciso di mettere in vendita ben quattro giocatori. Uno di questi è Joao Felix. Oltre al gioiellino portoghese, che sembra non brillare più così tanto, ci sono Lemar, Carrasco e proprio Rodrigo De Paul. L’ex centrocampista dell’Udinese, quindi potrebbe partire per risanare la situazione economica del rojiblanco. Una situazione che apre le porte a Pinto che potrebbe anche tentare un assalto.