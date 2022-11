Formazioni ufficiali Roma-Ludogorets, Mou sorprende: fuori due “big”

Mourinho ha deciso gli undici titolari da mandare in campo per Roma-Ludogorets che comincia tra pochi minuti all’Olimpico

Tra pochi minuti la Roma scende in campo contro il Ludogorets allo Stadio Olimpico per rincorrere la qualificazione al secondo posto del Girone C di Europa League. Le due squadre sono entrambe a sette punti dopo l’ultima giornata in cui il Betis ha vinto contro i bulgari, mentre Abraham e Cristante hanno sconfitto l’Helsinki. Sul sintetico del Bolt Arena, Pellegrini e compagni sono riusciti a conquistare i tre punti fondamentali per riuscire a rimanere in corsa e mantenere più vivo che mai il discorso della qualificazione.

Anche un solo pareggio permetterebbe ai giallorossi di passare il turno grazie alla differenza reti che, a parità di punteggio, li vede in vantaggio. Una vittoria, però, è più che importante perché permette di arrivare al derby con un po’ di sicurezza in più. La partita è molto importante per consolidare il quarto posto, ma prima c’è da pensare al Ludogorets per cui è stato recuperato anche Zaniolo. L’attaccante numero 22, infatti, è tornato disponibile dopo che la Uefa ha diminuito ila sua squalifica. Da tre giornate, l’organo del calcio europeo ha diminuito la punizione a due, permettendo il suo utilizzo contro i bulgari.

Formazioni ufficiali Roma-Ludogorets, la decisione su Zaniolo e Cristante

Mourinho ha optato per il classico 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e Ibanez, Smalling e Vina a coprire la difesa. Centrocampo formato da Karsdorp, Pellegrini, Matic, Camara ed El Shaarawy. In attacco coppia pesante formata da Abraham e Belotti. Nessuno spazio per Nicolò Zaniolo che, nonostante la riduzione della punizione da parte della Uefa, partirà dalla panchina così come Bryan Cristante. Il centrocampista numero 4 è uno dei giocatori a cui Mourinho rinuncia difficilmente e per questo è arrivato il suo momento di riposare.

Roma (3-5-2-): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Camara, El Shaarawy; Abraham, Belotti. All. Mourinho.

Ludogorets (4-3-3): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. All. Simundza.