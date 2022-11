Calciomercato Roma, è bagarre per il colpo a zero: inserimento Juventus

Calciomercato Roma, è bagarre per il colpo a parametro zero. C’è l’inserimento anche della Juventus oltre ai club di Premier League

Bagarre vera e propria. Una di quelle che di solito si vedono solamente quando si parla di grandi, grandissimi nomi. Ma le cose nell’ultimo periodo sono decisamente cambiate con i club che guardano soprattutto ai colpi a parametro zero più che gli altri. Ed è uno di questi che potrebbe scatenare un’asta internazionale alla fine della stagione. Soprattutto dopo che lo stesso giocatore ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo contrattuale che il Crystal Palace gli ha messo sul piatto. Vuole una big Zaha.

Un elemento che la Roma ha messo nel mirino così come lo hanno fatto anche diversi club di Premier League. Dal Chelsea all’Arsenal, per esempio, squadre attirate dalle prestazioni di un giocatore che alla fine dell’annata saluterà Vieiera, suo attuale tecnico, per trovare una nuova sfida professionale. Una sfida che in Italia, ad esempio, gliela potrebbe regalare la Roma. Ma non solo. Visto che ci sarebbe l’inserimento anche della Juventus.

Calciomercato Roma, inserimento Juve per Zaha

Così come riportato dal giornalista Ekrem Konour, la Juventus starebbe pensando a Zaha per andare a sostituire Di Maria alla fine della stagione. L’argentino infatti ha firmato per un solo anno con i bianconeri e probabilmente alla conclusione di questa stagione saluterà per tornarsene in Argentina. Il suo profilo, insomma, interesserebbe anche alla squadra bianconera che potrebbe creare dei fastidi a Pinto in questa possibile operazione di mercato.

Operazione di mercato che, comunque, si dovrebbe fare solamente il prossimo anno e non a gennaio a differenza di quanto potrebbe succedere, sempre per un altro giocatore in scadenza, che porta il nome di Aouar. Su quest’ultimo, Pinto, è deciso a bruciare la concorrenza.