La Roma mette la freccia: sbandata Simeone, l’Inter resta dietro

La Roma fa passi avanti e supera i nerazzurri che ora sono alle spalle. Il tecnico argentino, invece, paga l’annata difficile che sta passando

La Roma ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria sul Ludogorets per 3-1. Grazie al successo sui bulgari, i giallorossi sono riusciti a passare il turno come secondi qualificati nel Girone C. Al primo posto è arrivato il Real Betis, che per sua fortuna non affronterà le retrocesse dalla Champions League. Tante big europee sono scese nella seconda competizione della Uefa, compreso il Barcellona. Uno shock per gli azulgrana, che potrebbero anche incontrare proprio Pellegrini e compagni. Al futuro ci si penserà dopo, l’importante è il presente, che dice Roma qualificata al prossimo turno della competizione.

La doppietta di Pellegrini su calcio di rigore e la rete di Zaniolo ha permesso a Mourinho di festeggiare per la vittoria contro i bulgari. Il gol del numero 22, poi, è nato grazie alla grande fisicità del giocatore che ha percorso in velocità la metà campo avversaria e dopo aver resistito al corpo a corpo di alcuni avversari, ha calciato di punta in porta sorprendendo Padt. Un successo importante per i giallorossi che ora possono pensare con più tranquillità al derby di domenica. Alle 18.00, infatti, va in scena la sfida con la Lazio.

Roma, il ranking Uefa parla chiaro: superato l’Inter e Simeone a un passo

Secondo il Coefficiente dei club della Uefa, la Roma è al dodicesimo posto del Ranking dell’organo del calcio europeo. La quota totale accumulata fino ad ora ammonta ad 80.000 punti. L’Inter è alle spalle a quota 78.000 e attualmente occupa il sedicesimo posto nella classifica. L’Atletico Madrid, che non sta passando la sua migliore annata, è distante solamente 5 mila punti ed occupa l’undicesima posizione nel tabellone. Più su c’è la Juventus che è nona a 90.000, mentre in vetta ci sono Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool rispettivamente con 126.000, 125.000 e 118.000 punti