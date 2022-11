Calciomercato Roma, Mou cambia idea: via libera a una condizione

Calciomercato Roma, Mourinho cambia idea: lo Special One darà il via libera solamente ad una condizione. Ecco quale

José Mourinho è uno che cambia idea. Come solamente le persone intelligenti sanno fare che, quando capiscono di aver sbagliato, oppure quando vedono che le cose sono cambiate, allora fanno marcia indietro senza problemi. Lo Special One è fatto così: quando c’è da usare il bastone lo usa, e anche in maniera poco delicata. Poi arriva il momento della carota, e questo sembra essere arrivato per Vina.

“Fuori casa è un giocatore diverso, all’Olimpico c’è qualcosa che non mi piace” ha tuonato il portoghese. Che nelle ultime uscite ha deciso di spedire in campo l’uruguaiano senza problemi. E lui ha risposto bene, macchiandosi si pochi errori e soprattutto mettendo in campo quella cattiveria che serve per tirarsi fuori da situazioni diciamo problematiche. Ora, la scorsa estate, s’è parlato anche di un possibile addio di Vina. C’era il Galatasaray sulle sue tracce. Forse il club turco potrebbe anche decidere di tornare alla carica. Ma adesso, Mou, il via libera lo darà solamente ad una condizione.

Calciomercato Roma, Vina via solo ad una condizione

Se prima sembrava anche logico pensare che il difensore sarebbe stato ceduto in ogni caso, adesso le cose sono decisamente cambiate. Con la possibilità di schierarlo anche nel pacchetto arretrato disegnato a tre centrali, Mourinho nel prossimo gennaio, qualora il club turco o chi per loro, si presentasse alla porta d Trigoria mettendo sul piatto un’offerta, darà il via libera al possibile addio solamente ad una condizione. Vale a dire quella che qualche altro centrale possa essere inserito nella rosa. Di nomi ne sono già circolati. E dopo l’arrivo ormai certo di Solbakken, e quello possibile di Aouar, è normale pensare che Pinto adesso si concentri in difesa. Senza fretta, però: Vina potrebbe rimanere e continuare ad essere un buon rincalzo anche perché i tre dietro non si toccano.