Calciomercato Roma, "big" da sacrificare: i Friedkin fanno cassa in Premier League

Calciomercato Roma, c’è un big da sacrificare per rinforzare la squadra l’anno prossimo. I Friedkin fanno cassa in Premier League

Mourinho sa benissimo che in questo momento, per rinforzare la squadra, servono dei sacrifici. Anche importanti, ovviamente. Non solo dentro la Roma ma in generale, vista quella che è la situazione economica in questo momento e che dopo la Pandemia ha colpito tutti i club. Insomma, in poche parole senza stare qui a girarci troppo intorno, servono dei sacrifici.

Sacrifici che non solo Mou deve fare ma anche Tiago Pinto, alle prese con quelle che potrebbero essere delle situazioni di mercato da sfruttare il prossimo anno. Ma per le entrate prima servono le uscite. Un sacrificio di un big. E sono diversi i giocatori della Roma che hanno mercato: da Pellegrini a Zaniolo. Ma se il primo è il capitano ed è veramente intoccabile, il secondo sta trattando il rinnovo di quel contratto in scadenza nel 2024. Rimane uno, quindi, che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha molto mercato in Premier League.

Calciomercato Roma, è Ibanez il big da sacrificare

Sicuramente Ibanez è quello maggiormente cresciuto sotto la gestione Mourinho, tanto da guadagnarsi anche una convocazione in Nazionale. Ed in questo momento, l’indiziato numero 1 affinché possa esserci quel sacrificio, sembra proprio il difensore che ormai è un titolare inamovibile nel pacchetto arretrato a tre della Roma. Nella prossima estate dall’Inghilterra potrebbero bussare a Trigoria per chiedere informazioni. E Pinto cercherà ovviamente di incassare il massimo da una possibile cessione così importante.

Il tutto, ovviamente, per il bene della squadra. Perché il tesoretto che potrebbe arrivare dall’addio di Ibanez verrebbe immediatamente, e tutto, reinvestito sui colpo in entrata. Un dare e avere. Così come succede adesso. Nessuno si può permettere di fare il passo più lungo della gamba soprattutto dopo i sacrifici economici che i Friedkin stanno facendo per la Roma.