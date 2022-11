Calciomercato Roma, garanzie per Mourinho: rinnovo Zaniolo e non solo

Calciomercato Roma, fari puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo e non solo. Ecco la decisione della proprietà Friedkin in casa giallorossa

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo hanno firmato la rimonta della Roma sul Ludogorets giovedì sera. Il numero 7 e Capitano della Roma è stato glaciale dagli undici metri, segnando due rigori pesantissimi sotto la Curva Sud. Il numero 22 ha invece letteralmente spaccato la partita con il suo ingresso in campo nel secondo tempo. Nicolò Zaniolo si è prima procurato i due tiri dagli undici metri, poi ha anche realizzato la rete del 3-1 risultando ancora una volta decisivo in Europa con i colori giallorossi. E la proprietà Friedkin sembra avere le idee chiare sul futuro dei due calciatori italiani.

Vigilia di derby in casa Roma, domani pomeriggio alle ore 18 la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri. La Roma è a caccia di continuità dopo tre vittorie consecutive, imporsi nella stracittadina darebbe una nuova iniezione di fiducia ed entusiasmo alla squadra giallorossa. Sentimenti che sono stati vissuti dal popolo romanista giovedì sera, con la rimonta europea ai danni del Ludogorets che ha consegnato i sedicesimi di Europa League alla squadra di José Mourinho. Protagonisti assoluti della gara Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Roma, Pellegrini intoccabile e sprint per il rinnovo di Zaniolo

Il capitano giallorosso è stato glaciale dagli undici metri, siglando il 2-1 della Roma grazie ai rigori conquistati da Nicolò Zaniolo. Il numero 22 ha poi fatto calare il sipario sulla gara e la qualificazione dei suoi. Zaniolo ha trovato nuovamente la rete dopo essersi sbloccato al Bentegodi contro il Verona. A fine gara lo stesso numero 22 aveva lanciato un messaggio ai tifosi in vista del derby, mentre la società giallorossa sta lanciando un doppio segnale a José Mourinho. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport la Roma non ha alcuna intenzione di cedere Lorenzo Pellegrini, dopo che lo stesso Special One si mosse per il suo rinnovo. Inoltre la proprietà Friedkin ha intenzione di prolungare il contratto a Nicolò Zaniolo e le parti stanno già lavorando in tal senso.