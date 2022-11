Roma-Lazio, sentenza Immobile e nuovo dubbio per Sarri

Vigilia di Roma-Lazio, derby dal profumo di Champions. In casa biancoceleste le attenzioni sono rivolte intorno alle condizioni di Immobile e non solo

Solo un punto in classifica divide Roma e Lazio, alla vigilia del primo derby della stagione. La squadra giallorossa precede quella biancoceleste di una lunghezza, occupando in solitaria la quarta posizione in classifica. La stracittadina assume un valore fondamentale in chiave lotta per il piazzamento Champions League in Serie A, in un turno di campionato dove non mancano interessanti scontri al vertice del calcio italiano. Vigilia di un derby pesantissimo dunque, in casa Lazio tante attenzioni sono rivolte alle condizioni fisiche di Ciro Immobile. Ma il numero 17 non è l’unico pensiero nella mente di Maurizio Sarri.

La tredicesima giornata di Serie A, terzultima prima della sosta per il Mondiale, riserva interessanti scontri al vertice del campionato. Quest’oggi il Napoli capolista farà visita all’Atalanta, seconda forza in Serie A. Domani spicca il derby tra Roma e Lazio e la sfida tra Juventus ed Inter. Un turno infuocato che vedrà il primo confronto stagionale tra José Mourinho e Maurizio Sarri. Non mancano problemi d’infermeria per le due squadre, la Roma farà a meno di Dybala, Wijnaldum e Spinazzola mentre in casa biancoceleste le attenzioni si concentrano su Immobile e non solo.

Roma-Lazio, poche speranze per Immobile e dubbio Luis Alberto

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il recupero lampo del numero 17 della Lazio sembra sempre più lontano. L’attaccante campano ha ripreso a correre a Formello ma ancora non ha svolto un allenamento con la squadra, al massimo potrebbe recuperare per la panchina ma il quotidiano sportivo azzarda un probabile derby in tribuna per l’attaccante biancoceleste. Altro dubbio di Maurizio Sarri, che ha perso Milinkovic-Savic per squalifica è legato alle condizioni dello spagnolo Luis Alberto. L’ex Liverpool non è sceso in campo durante la sconfitta rimediata in casa del Feyenord ed il suo impiego nel derby resta un nodo da sciogliere per il tecnico ex Napoli e Juve. Il ballottaggio a centrocampo sembra essere tra lo spagnolo e Basic, vedremo cosa sceglierà Sarri.