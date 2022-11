Calciomercato Roma, annuncio 📣 ufficiale sul futuro: il passato non si dimentica

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sul futuro. Le cose sì sono cambiate ma il passato non si dimentica così in fretta. Le parole del giocatore

La cosa certa è una: anzi, sono due a dire la verità. La prima è che Tiago Pinto è decisamente interessato al giocatore. La seconda è che sempre il gm portoghese ormai ha messo la freccia rispetto a quelle che sono le concorrenti ed è avanti in quello che potrebbe essere il colpo Aouar nel prossimo mese di gennaio.

Poi, in tutto questo, ci sono anche le dichiarazioni del giocatore, che ha parlato in Francia e ha fatto un punto su quello che è il quadro della stagione che sta vivendo. Difficile all’inizio quando ancora in panchina sedeva Bosz. Completamente stravolta al momento, da quando il nuovo tecnico del Lione è diventato Laurent Blanc. E poi, Aouar, ha parlato pure di una sua possibile partenza a gennaio. Non chiudendo le porte e rimanendo vago. Ecco quelle che sono state le sue dichiarazioni riportate da footmercato.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale Aouar

“Una partenza a gennaio? Onestamente voglio soprattutto giocare qualche partita, mi ricordo qua è stata la mia situazione all’inizio della stagione. Voglio dare quello che posso a questo club”. Insomma, di smentite ufficiali non ce ne stanno e le porte ad un addio, visto anche il contratto in scadenza alla fine dell’anno, rimangono aperte in maniera importante. Anche se, c’è anche da riportare un’altra cosa, il centrocampista spiega come in questo momento, da quando l’ex difensore dell’Inter ha preso il posto in panchina, le cose dentro la squadra francese siano cambiate: “Adesso tuti sappiamo quello che dobbiamo fare” ha svelato. Un attacco nemmeno troppo velato al precedente tecnico che non gli faceva vedere il campo nemmeno per sbaglio.

Insomma, una situazione cambiata ma che ancora non è del tutto decisa. Con Pinto che come vi abbiamo raccontato è in corsa ed è, soprattutto, davanti a tutti.