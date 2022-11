Recupero Dybala: la decisione di Scaloni per il Mondiale

Recupero e convocazione per Paulo Dybala ai Mondiali in Qatar. Dall’Argentina rimbalza la decisione di Lionel Scaloni sulla Joya

Paulo Dybala ha seguito in tribuna il primo derby della stagione. La Roma è uscita sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri, fatale l’errore di Roger Ibanez che ha spalancato le porte al vantaggio biancoceleste. Dopo la gara José Mourinho ha analizzato la prestazione dei suoi, concentrandosi sulle lacune offensive ed accendendo le speranze sul recupero del numero 21 giallorosso. L’attaccante argentino è fermo ai box dal 9 ottobre scorso, quando segnando il calcio di rigore contro il Lecce accusò un grave problema muscolare.

Dopo la sconfitta nel derby José Mourinho ha acceso le speranze di un rientro anticipato di Paulo Dybala. L’ex attaccante della Juventus avrebbe messo nel mirino la sfida dello stadio Olimpico contro il Torino. La gara, valida per la quindicesima giornata di Serie A sarà l’ultima per i giallorossi dopo la sosta. Da metà novembre si tornerà infatti in campo ai primi di gennaio, complice il Mondiale in Qatar. Mondiale che è nel mirino dell’attaccante argentino, che sta accelerando per dimostrare al ct Scaloni di essere pronto per il recupero.

Recupero Dybala, Scaloni lo inserisce nei pre-convocati al Mondiale

Il commissario tecnico dell’Argentina ha inserito Paulo Dybala nella lista dei pre-convocati per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto svelato su Twitter dal giornalista di ESPN, Esteban Edul, il numero 21 della Roma è presente nell’ultima lista prima della scrematura decisiva. La lista comprende infatti 31 giocatori e sarà tagliata ai definitivi 25 entro il 14 di novembre. Lo stesso Scaloni era stato chiaro in vista delle convocazioni per il Qatar, non avrebbe considerato giocatori non recuperati al cento per cento in vista della prima sfida del girone. Le speranze per il recupero anticipato di Paulo Dybala sono ancora accese, l’impressione è che molto dipenda dall’eventuale ritorno in campo della Joya.