Roma-Lazio, Mou: “Abraham? Magari fossero solo i gol. Sorpresa Dybala”

La Roma cede il passo alla Lazio nel primo derby della stagione. La squadra biancoceleste si impone di misura, ecco l’analisi della gara di José Mourinho

Come lo scorso anno, il primo derby della stagione va alla Lazio di Maurizio Sarri. Decisivo l’errore di Roger Ibanez, bersagliato sul web dai tifosi giallorossi, che ha lasciato campo aperto al vantaggio biancoceleste di Felipe Anderson. A fine gara è intervenuto ai microfoni DAZN l’allenatore della Roma, José Mourinho. Ecco l’analisi della gara del tecnico portoghese, che ha rifiutato il confronto con lo studio Dazn ed ha deciso solo di analizzare la sconfitta.

La Roma perde il derby contro la Lazio e rimane a quota 25 in classifica in Serie A. Decisivo il gol di Felipe Anderson, agevolato da un clamoroso errore in impostazione di Roger Ibanez. A fine gara è intervenuto José Mourinho ai microfoni DAZN, ecco le parole dello Special One. Il tecnico portoghese rifiuta l’auricolare e di interagire con lo studio Dazn, ecco le parole dell’allenatore della Roma: “Troppa emozione e poca consapevolezza dell’organizzazione di gioco. Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa, che ha gestito molto intelligentemente il tempo. Noi senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori di qualità, ci è mancato qualcosa”

Roma-Lazio, rammarico Mourinho a fine gara e annuncio su Dybala

Sulle lacune offensive: “Non solamente i gol, anche il gioco di squadra, vincere un duello individuale. Anche quando la squadra non ha lucidità e gioca troppo ‘diretto’ bisogna conquistare i duelli individuali e i nostri attaccanti di riferimento non lo hanno fatto”. Infortunio Pellegrini? “E’ normale, ci sono giocatori che giocano sempre e senza la squadra va in difficoltà. una cosa è rischiare e l’altra è non rischiare ma senza avere qualità. Nel momento in cui arrivi alle ultime 3 partite di Europa League con 3 punti e a dover per forza fare 7 punti Pellegrini le ha giocate tutte. È normale che arrivi l’infortunio, non c’è niente da fare.” Il tecnico accende le speranze sul recupero di Dybala: “Lui vuole andare al Mondiale, è logico, difficile dire di no. Se pensa di andare al Mondiale e se c’è una buona evoluzione nel suo infortunio può starci domenica col Torino, ne abbiamo bisogno“