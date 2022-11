Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: l’addio in lacrime che spiazza Pinto

Calciomercato Roma, nelle scorse ore è arrivato l’ufficialità dell’addio al club dopo anni con la maglia addosso, diventata una seconda pelle

Il calendario della Roma, così come quello di tante altre squadre, è arrivato alla grande pausa per il Mondiale. Tra domani e dopodomani ci sarà il turno infrasettimanale, che permetterà alle squadre di Serie A di affrontare la quattordicesima giornata. Dopo di quella, poi, c’è l’ultimo match in programma nel fine settimana e dopo c’è il Mondiale che attende i tifosi di tutto il globo. L’impegno più vicino per i giallorossi è quello con il Sassuolo mercoledì alle 18.30, mentre domenica il Torino sarà all’Olimpico per sfidare i giallorossi.

Mentre Mourinho si prepara per affrontare al meglio queste due partite e ripartire dopo la sconfitta con la Laio, Tiago Pinto comincia a scaldarsi per accendere il calciomercato della Roma. Il general manager, infatti, durante la sosta si potrebbe attivare per cercare di portare a termine qualche colpo in vista della finestra invernale. Il reparto da migliorare più di tutti è quello arretrato, con José che chiede un difensore centrale già dall’estate. Gli sforzi del gm potrebbero arrivare in quella direzione, ma intanto un obiettivo di calciomercato ha annunciato il suo addio al club, con l’ex Benfica che si prepara per abbracciarlo.

Calciomercato Roma, Solbakken annuncia in lacrime: “La mia avventura al Bodo sta per finire”

L’annuncio è arrivato in diretta a TV2 Norway e a pronunciarlo è stato Ola Solbakken, da mesi promesso sposo della Roma. L’attaccante del Bodo/Glimt ha comunicato l’addio al club giallo, che ha affrontato i giallorossi in Conference League nella scorsa stagione. Ai microfoni dell’emittente televisiva scandinava ha annunciato che la sua avventura nel club sta per finire nonostante siano stati tre anni molto belli. Per ora, però, il suo futuro non è stato ancora deciso e Ola vuole decidere i suoi prossimi passi con coscienza. Il campo delle squadre interessate è stato ristretto e ora il ventiquattrenne deve solo decidere.