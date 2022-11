La Roma attende di conoscere ufficialmente l’avversaria da affrontare nei sedicesimi di Europa League. Ecco il responso dell’urna da Nyon.

Un sorteggio da brividi per la Roma di José Mourinho, reduce dalla sconfitta di misura nel derby contro la Lazio. La squadra giallorossa può distrarsi dalla cocente sconfitta volgendo lo sguardo in avanti, verso i playoff di Europa League. L’urna di Nyon emette il verdetto ufficiale, andiamo a scoprire quale “squalo” retrocesso dalla Champions League incontrerà la Roma di Mou nei sedicesimi di finale. I rischi non mancano, spicca il Barcellona e non solo per la squadra giallorossa.

Come terze classificate dei gironi Champions League la Roma potrebbe pescare una tra Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting, Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Siviglia. Unica restrizione riguarda la Juventus, che da italiana non potrà incrociare la Roma in questa fase della competizione. La squadra giallorossa ha conquistato all’ultima giornata la seconda posizione nel gruppo C di Europa League, alle spalle del Betis capolista. Il club spagnolo ha già conquistato un posto negli ottavi di finale, al pari di Arsenal, Feyenord, Real Sociedad e non solo. Andiamo a scoprire il responso dell’urna di Nyon per la squadra allenata da José Mourinho.

Sorteggio Europa League, ostacolo Salisburgo per la squadra di Mourinho

I playoff ufficiali per l’Europa League

Barcellona- Manchester United

Juventus- Fc Nantes

Sporting – Midtjyland

Shakhtar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – PSV

Salisburgo – Roma

La gara d’andata tra giallorossi ed austriaci si giocherà il 16 febbraio alla Red Bull Arena di Salisburgo, mentre il ritorno è in programma il 23 febbraio allo stadio Olimpico.