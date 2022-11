Highlights VIDEO Roma-Lazio 0-1: moviola, Top&Flop

Le azioni salienti, la cronaca e la moviola del derby tra Roma e Lazio. La squadra biancoceleste passa di misura nel primo derby stagionale.

Il primo derby della stagione va alla Lazio di Maurizio Sarri, decisiva la rete di Felipe Anderson nel primo tempo della gara dello stadio Olimpico. Una gara non bellissima decisa da un episodio clamoroso, il regalo di Roger Ibanez in piena area giallorossa. Il difensore centrale brasiliano ha letteralmente regalato la palla all’attacco laziale, che ha trovato e poi difeso il vantaggio acquisito. Ecco le azioni salienti della prima stracittadina della stagione.

Il primo derby della stagione va alla Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste strappa i tre punti nella stracittadina grazie alla rete di Felipe Anderson. L’attaccante biancoceleste ha sfruttato al meglio il clamoroso errore di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, al 29esimo minuto ha regalato palla agli avversari in piena area giallorossa, andando ad impattare su Pedro e perdendo la sfera. I cambi operati da José Mourinho, che ha perso Lorenzo Pellegrini per infortunio, non sono bastati per recuperare la sfida. Risultato amaro per la squadra giallorossa che ha fatto tremare Provedel in una sola occasione. Pochi minuti dopo il vantaggio biancoceleste Nicolò Zaniolo ha colpito la traversa della Lazio.





Highlights VIDEO Roma-Lazio 0-1: Ibanez horror, Abraham impalpabile

Non sono mancati attimi di tensione, col parapiglia scatenato da Radu sulla panchina biancoceleste a pochi minuti dal novantesimo. Tra i bocciati c’è Roger Ibanez, autore di una prestazione gravemente insufficiente ma non solo. Ancora male Tammy Abraham, davvero impalpabile negli ultimi 20 metri di campo. Anche Lorenzo Pellegrini è apparso sotto tono prima dell’infortunio e Bryan Cristante non ha raggiunto la sufficienza a centrocampo. A salvarsi in pochi, Nicolò Zaniolo e Mady Camara tra i più volenterosi in casa giallorossa. Nessun episodio clamoroso per quel che riguarda la moviola della sfida. Ecco la video sintesi della gara