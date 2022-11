Derby di Roma, la moviola dei giornali: manca un rosso alla Lazio

Ieri sera si è giocato il derby della Capitale tra Roma e Lazio con Orsato che ha diretto la gara non senza errori. Uno in particolare da segnalare

Allo stadio Olimpico ieri si è giocato il Derby della Capitale, con la Lazio che è riuscita a vincere 1-0 nonostante una prestazione non brillante nel primo tempo. Dopo circa 30 minuti, c’è stato l’episodio chiave che ha deciso la partita, con i giallorossi che fino a quel momento sembravano avere la situazione in mano. Al 29′, Ibanez si trova a gestire un pallone sul fondo del campo, ma sottovaluta il pressing di Pedro che riesce a togliergli il pallone che carambola sui piedi di Felipe Anderson che controlla e calcia a rete.

A dirigere la partita è stato Daniele Orsato, che quando ha visto il match innervosirsi ha cercato di domarlo con i cartellini. Dopo pochi minuti di partita, infatti, Gianluca Mancini ha preso il primo giallo della gara per un intervento scomposto dopo appena 8 minuti. Per questo il direttore di gara ha cercato di domare subito gli animi che si sono accesi nel secondo tempo a causa dello scontro tra Rui Patricio e Radu. Il difensore della Lazio aveva trattenuto un pallone uscito dal campo e il portoghese ha cercato di recuperarlo per giocarlo velocemente.

R0ma-Lazio, manca un rosso a Radu

Secondo i quotidiani nazionali, che oggi hanno pubblicato il loro giudizio sull’arbitraggio, il contatto tra il romeno e il portiere della Roma andava punito con il cartellino rosso. Di questo avviso in particolare è La Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato gli intento provocatori del giocatore della Lazio. Nel resto della partita, la conduzione di gara è stata corretta, con il tocco di mano di Smalling al 15′ che era totalmente involontario e fuori area che non è stato giustamente interrotto.