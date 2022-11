Sassuolo-Roma, arbitro ufficiale: incubo al Var per Mou

Sassuolo-Roma, comunicata la designazione arbitrale ufficiale per la sfida del Mapei. Incubo al Var per José Mourinho, ecco i nomi

La Roma è chiamata a cancellare il prima possibile il passo falso trovato nel derby. La prima stracittadina della stagione ha sorriso alla Lazio di Maurizio Sarri, in una gara per nulla spettacolare decisa da un episodio. L’errore in piena area giallorossa di Roger Ibanez è costata l’intera posta in palio del match, con la Roma passata dal quarto al sesto posto in classifica in Serie A. Ecco perché la sfida in terra emiliana pesa tantissimo per i colori giallorossi, la squadra di José Mourinho è chiamata a ritrovare subito i tre punti.

C’è poco tempo per metabolizzare il passo falso nel derby per la Roma. Tra due giorni la squadra giallorossa tornerà in campo, stavolta in trasferta, per affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra neroverde è attualmente 13esima in classifica a quota 15 punti, 10 lunghezze di vantaggio per la Roma chiamata al riscatto dopo quanto visto ieri allo stadio Olimpico. La giornata numero 14 di Serie A è la penultima prima della lunga pausa per il Mondiale in Qatar. I punti in palio sono pesantissimi anche dal punto di vista del morale per la truppa giallorossa. Ecco le designazioni ufficiali della gara del Mapei Stadium.

Sassuolo-Roma, Ayroldi dirige l’incontro: al Var c’è Abisso

L’AIA ha diramato ufficialmente le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata di Serie A. A dirigere la sfida del Mapei tra Sassuolo e Roma sarà Giovanni Ayroldi, il fischio d’inizio della sfida è in programma per le 18:30 di mercoledì. A coadiuvare il fischietto della sezione di Molfetta saranno gli assistenti Bottegoni e Liberti. Come quarto uomo ci sarà Doveri, mentre al Var c’è la preoccupante designazione che riguarda Rosario Abisso. L’arbitro si rese protagonista di un diverbio con lo Special One lo scorso anno, in occasione del gol annullato a Nicolò Zaniolo contro il Genoa allo stadio Olimpico. Ecco nel dettaglio la designazione ufficiale per la sfida infrasettimanale: