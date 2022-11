Roma, ruolo preferito e rapporto con Mou: le confessioni di Zalewski

Roma, ruolo preferito e rapporto con Mourinho: ecco le confessioni di Zalewski alla cerimonia del Golden Boy. E c’è pure una rivelazione sullo Special One

Nicola Zalewski è sicuramente quell’elemento che Mourinho ha lanciato, che ha fatto conoscere al grande pubblico, e che lo stesso Special One manda in campo con estrema regolarità perché lo stesso se lo merita. Come si merita anche il Golden Boy l’esterno della Roma, visto che è stato quello più votato su Internet. Davanti a tutti c’è stato lui. E proprio dall’evento ha parlato Zalewski a calciomercato.it in onda su TvPlay.

Ha trattato diversi temi. E ovviamente il primo è stato quello del derby perso: “Un semplice incidente di percorso – ha detto – perché è stata una partita decisa da un episodio. Abbiamo però un’occasione importante, quella di riscattarci tra due giorni”. All’esterno è stata fatta anche una domanda su quello che è il suo ruolo preferito, visto che Mou lo schiera indifferentemente sia a destra che a sinistra: “Sembra una frase fatta ma è la verità: dove mi mette il mister cerco sempre di dare il massimo per portare a casa i tre punti” ha spiegato.

Roma, Zalewski e la rivelazione su Mourinho

Come detto è stato Mou a lanciare Zalewski. Ed è per questo che “lo devo sicuramente ringraziare per quello che sta facendo per me” ha continuato. “Ma non solo con me, ma anche con tutto il resto della squadra. Tutti noi ci sentiamo a nostro agio con lui a siamo tutti dello stesso avviso: che sia un grandissimo allenatore”. “Qualunque squadra sappiamo che è difficile – ha invece commentato sul sorteggio di Europa League – come sappiamo che anche noi siamo difficili per gli altri” ha spiegato ancora Zalewski. Che alla fine ha concluso con un passaggio su Ibanez.

“Con lui non abbiamo ancora avuto un confronto – ha svelato -ma sicuramente Mourinho lo ha confortato” ha concluso.