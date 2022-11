Calciomercato Roma, 🛑dietrofront Milan: 👀nessun contatto

Calciomercato Roma, dietrofront immediato in casa Milan. Nessun contatto tra la società rossonera ed il calciatore: ecco come cambiano gli scenari

Solo 180 minuti dividono la Serie A dalla lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La Roma è attesa da due gare molto importanti, la prima domani pomeriggio in casa del Sassuolo. La squadra giallorossa è chiamata al riscatto dopo l’opaca prova vista nel derby, perso di misura contro la Lazio. José Mourinho non avrà a disposizione Lorenzo Pellegrini, nuovo guaio dall’infermeria per il tecnico portoghese. Ma il campionato italiano offre anche continui spunti in chiave calciomercato, c’è la retromarcia del Milan in Serie A.

Solo due partite separano la Roma dalla lunga sosta di metà novembre. 180 minuti cruciali con punti pesantissimi in palio in ottica piazzamento europeo in Serie A. La squadra giallorossa è attualmente sesta in campionato, agganciata dalla Juventus a quota 25 punti. La zona Champions League dista appena due punti, con la quarta piazza occupata dall’Atalanta. Due vittore, visti i prossimi scontri dretti, garantirebbero alla squadra giallorossa il ritorno al quarto posto. Inoltre va cancellata il prima possibile l’amarezza accumulata dopo la sconfitta di misura nel derby. Ed il campionato italiano continua ad offrire spunti anche in ottica calciomercato per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, nessun contatto Milan-Kiwior

Fari puntati su Jakub Kiwior, difensore centrale dello Spezia e della Polonia. Alla seconda stagione con il club ligure sta confermando le buone impressioni lasciate lo scorso anno, e tanti club si iniziano a muovere sulle sue tracce. Il classe 2000 è stato accostato anche alla Roma ed alla Juventus, entrambe le squadre sono alla ricerca di colpi difensivi in prospettiva. Ma la pista più calda sembrava essere quella che portava a guardare in casa Milan, pareva esser già pronta l’offerta rossonera. Ora, secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com, lo scenario sembra sensibilmente mutato. Non ci sarebbe stato nessun contatto tra la società ed il calciatore, solo un interesse mostrato nei confronti del centrale difensivo dello Spezia. La retromarcia rossonera può aprire nuovi scenari sul futuro del classe 2000, seguiranno aggiornamenti sul futuro del centrale polacco.