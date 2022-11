Probabili formazioni Sassuolo-Roma, 🖐 bocciature e rivoluzione Mou 👀

L’allenatore della Roma ha deciso di fare qualche cambio in vista della partita con il Sassuolo e dei tanti impegni ravvicinati

La Roma domani alle 18.30 scende in campo contro il Sassuolo per la penultima sfida di Serie A prima dell’inizio del Mondiale. I giallorossi arrivano dalla sconfitta nel derby contro la Lazio per 1-0. Tanta amarezza sia per i giocatori che per i tifosi, che hanno voglia di mettersi alle spalle la brutta serata dello Stadio Olimpico e finire al meglio questa prima parte di stagione. Concludere il 2022 con due vittorie in campionato sarebbe la cosa migliore per poter ripartire al meglio alla ripresa.

Con questo obiettivo Mourinho si sta preparando per scendere in campo contro i neroverdi nella quattordicesima giornata di Serie A. Vista la scorsa partita, lo Special One potrebbe optare per dei cambi nella formazione, visto che alcune cose non sono andate contro i biancocelesti. In primi, l’attacco continua a non fare male nonostante gli interpreti siano di livello. Contro Felipe Anderson e compagni, Abraham è arrivato al tiro una sola volta, concludendo debole in porta. Una prestazione che non può lasciar soddisfatto il calciatore in primis, da sempre allettato dalle grandi sfide e desideroso di incidere. In dubbio c’è anche Roger Ibanez, che ha commesso l’errore che ha portato all’1-0 della Lazio.

Probabili formazioni Sassuolo-Roma, Volpato dal primo minuto

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe scendere in campo con una formazione rimaneggiata per affrontare il Sassuolo. In primis i tanti impegni ravvicinati impongono che qualcuno riposi per evitare infortuni o affaticamenti muscolari. Le ultime prestazioni, poi, potrebbero portare Mourinho a schierare Volpato dal primo minuto, vista l’assenza di Pellegrini e Dybala. In attacco aperto il ballottaggio tra Arbaham e Belotti, mentre Matic potrebbe scendere in campo al posto di Cristante, tra i più utilizzati.

El Shaarawy potrebbe essere impiegato come ala sinistra, mentre Ibanez è in dubbio. Dopo l’errore e l’esclusione dai convocati del Brasile, potrebbe scendere in campo solo se tranquillo. Infine, Celik può prendere il posto di Karsdorp, andato direttamente negli spogliatoi dopo la sostituzione nel derby.