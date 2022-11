Roma, riecco Dybala in gruppo: il Qatar passa da Torino

Roma, le ultimissime sui tempi di recupero di Paulo Dybala. La Joya è pronta a tornare a lavorare con il gruppo: ecco il verdetto da Trigoria

Paulo Dybala brucia le tappe e vede il recupero lampo ad un passo. L’attaccante argentino è fermo ai box da esattamente un mese, era il 9 ottobre e la Roma giocava all’Olimpico contro il Lecce. La Joya subì la lesione al retto femorale calciando il rigore che ha dato i tre punti alla squadra di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese fu il primo a lanciare l’allarme sull’infortunio dell’argentino, allarme che è rimbalzato in Sud America in vista del Mondiale in Qatar.

Trenta giorni dopo il peggio sembra esser passato per Paulo Dybala. La sensazione è che la convocazione con l’Argentina per il Qatar passi dall’ultima gara della Roma in Serie A prima della sosta. Il commissario tecnico dell’ Albiceleste, Scaloni, è stato chiaro in tal senso. Non verranno convocati giocatori non pronti a scendere in campo dalla prima giornata e Dybala vuole lanciare un messaggio chiaro al proprio ct. Il Qatar passerà dal Torino, la squadra granata sarà l’ultima avversaria della Roma prima della lunga pausa invernale. Ecco le ultimissime da Trigoria.

Roma, Paulo Dybala torna ad allenarsi in gruppo: il Torino nel mirino

La Roma ha perso il suo uomo più in forma in attacco in un momento cruciale della stagione. A trenta giorni dallo stop contro il Lecce però sembra arrivata la luce verde tanto attesa da Paulo Dybala per tornare ad allenarsi in gruppo. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport già da domani la Joya tornerà a lavorare a Trigoria insieme a chi non scenderà in campo quest’oggi contro il Sassuolo. Venerdì poi svolgerà l’intera sessione in gruppo in vista della sfida al Torino di Juric. La sfida contro i granata sarà l’ultima prima della lunga sosta, l’impressione è che il Qatar per il numero 21 giallorosso passi per forza di cose dalla sfida dello stadio Olimpico contro la sponda granata di Torino.