Sassuolo-Roma, tifosi migliori in campo: lo striscione per Mourinho

I tifosi presenti a Reggio Emilia per Sassuolo-Roma hanno omaggiato lo Special One con uno striscione per dimostrare il loro appoggio

È da poco finito il primo tempo di Sassuolo-Roma. Il match valido per la quattordicesima giornata di Serie A per ora continua sullo 0-0, con i giallorossi che si sono affacciati diverse volte in area avversaria spaventando Consigli. Eldor Shomurodov è quello che ah avuto più occasioni di tutti, con un corpo a corpo con il portiere neroverde che aveva lasciato la porta scoperta al 41′. L’uzbeko, però, non è riuscito a trovare la rete nonostante il tanto lavoro offensivo. Buona la prestazione di Cristian Volpato, che nelle ultime giornate ha stregato José Mourinho, che ha deciso di utilizzarlo alle spalle delle punte.

Formazione rimaneggiata per lo Special One che ha deciso di non schierare una punta fisica, ma di optare per l’ex Genoa, che è alla prima da titolare in questa stagione. Alle sue spalle ci sono Volpato e Zaniolo, mentre il centrocampo è formato da Celik, Matic, Cristante e Zalewski. In difesa, poi, è stato confermato Roger Ibanez, nonostante l’errore nel derby. José, però, non si è fatto influenzare troppo dalla scorsa prestazione e ha deciso di puntare ancora sul brasiliano.

Sassuolo-Roma, i tifosi con Mourinho: striscione per lo Special One

Proprio lo Special One è al centro delle critiche in questi giorni, dopo la sconfitta con i biancocelesti. Secondo alcuni, la sua colpa è quella di non essere riuscito a imprimere un gioco riconoscibile alla squadra, che si affida solo alle capacità dei singoli. Un’idea che per fortuna non è condivisa da molti tifosi, con quelli presenti al Mapei Stadium che hanno strappato la scena a inizio partita. I presenti a Reggio Emilia, infatti, hanno esposto uno striscione in onore di José, affermando il loro appoggio a Mourinho ad oltranza.