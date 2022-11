Calciomercato Roma, l’ex critica Mou 🗣️ : “Deve andarsene per forza” 🎙️

L’allenatore della Roma è finito nel mirino dell’ex giallorosso, che ha bacchettato il tecnico in vista del prossimo calciomercato invernale

Il post partita di Sassuolo-Roma è stato infiammato dalle parole di José Mourinho, che ha acceso anche le voci di calciomercato. Dopo il pareggio arrivato nel finale di partita per mano di Andrea Pinamonti, il tecnico ha criticato l’atteggiamento di un giocatore in conferenza stampa. Le parole dello Special One hanno fatto subito il giro del web, con molti tifosi e appassionati che si sono chiesti chi fosse il calciatore in questione. Alcuni hanno analizzato gli indizi e hanno puntato il dito su Karsdorp, colpevole di non aver marcato bene Laurienté che ha fornito l’assist per l’1-1.

Le parole di Mourinho hanno avuto una risonanza molto grande, soprattutto per il futuro di Rick Karsdorp, che sembra destinato a trovare una nuova squadra. Il tecnico portoghese, secondo le ricostruzioni, avrebbe invitato l’esterno a cercare un nuovo club a gennaio. Una frase molto importante per l’ex Feyenoord, che sembra con un piede fuori dal club a causa del suo atteggiamento, che non è piaciuto a José. sulle parole dello Special One, però, è tornato un ex Roma, che ha criticato l’allenatore.

Calciomercato Roma, Sabatini critica Mourinho: “Costringe Karsdorp ad andarsene”

Come riporta Sky Sport, l’ex direttore sportivo della Roma ha attaccato le parole di Mourinho. L’episodio, infatti, non è piaciuto all’ex ds giallorosso che ha bacchettato lo Special One, che ora dovrà rivalutare la rosa insieme alla società. Secondo l’ex Salernitana l’accaduto è molto grave, visto che taglia fuori un giocatore che ora dovrà lasciare per forza il club. Le partite poi sono fatte di errori, sostiene Walter, e non si può parare di tradimento. La squadra, poi, potrebbe accusare le parole del tecnico e potrebbe subentrare il timore di essere additati i conferenza stampa.