Calciomercato Roma,💣 bomba Kanté: intermediari🤝 al lavoro

Calciomercato Roma, suggestione bomba dall’Inghilterra sulle prossime mosse di Tiago Pinto. Contatto con gli intermediari di N’Golo Kanté

Questo fine settimana la Roma di José Mourinho giocherà l’ultima sfida prima della lunga sosta invernale. I campionati si fermeranno per lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Nelle scorse ore è arrivata la chiamata ufficiale per Paulo Dybala, che è tornato a lavorare a Trigoria col resto del gruppo. Possibile la convocazione della ‘Joya’ anche per la gara contro il Torino di Ivan Juric, la decisione spetta al tecnico giallorosso. Nel frattempo dall’Inghilterra rimbalza uno scenario clamoroso in vista delle prossime mosse di Tiago Pinto sul calciomercato della Roma.

Il general manager della Roma la scorsa estate non ha mancato di sorprendere i tifosi giallorossi nella sessione ordinaria di calciomercato. A partire dal colpo Matic fino a Belotti, passando per Paulo Dybala e Wijnaldum, gli innesti arrivati a Trigoria hanno alzato l’asticella del tasso tecnico della squadra giallorossa. Il destino avverso ha costretto José Mourinho a privarsi prima del centrocampista olandese poi dell’attaccante ex Juventus per infortunio, mentre Matic ha trovato sempre più spazio complice lo stop di Gini Wijnaldum. Un altro nome che può accendere le fantasie dei tifosi è senza alcun dubbio quello del centrocampista del Chelsea, N’Golo Kanté.

Calciomercato Roma, suggestione Kantè: bomba dall’Inghilterra

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la società londinese. Tiago Pinto come dicevamo si è ben distinto in Italia per aver chiuso operazioni a parametro zero ed una nuova suggestione può affascinare i tifosi giallorossi. A parlare di contatti tra gli intermediari di Kanté e la Roma è il sito inglese Tribalfootball.com, che esamina il futuro del centrocampista francese. Il calciatore è fuori per infortunio e ne avrà almeno fino a febbraio, ma il suo contratto è ancora in scadenza. Con Tuchel al comando della panchina dei Blues il suo rinnovo sembrava scontato, con Potter è ancora tutto da definire. Il portale, oltre ai contatti con la Roma, afferma che in Serie A ci siano stati sondaggi anche con Inter e Juventus. Mentre in Europa il centrocampista sarebbe nei radar di PSG e Barcellona.