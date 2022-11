Finalmente Dybala: Argentina, la lista ufficiale dei convocati

Finalmente Dybala: il commissario tecnico dell’Argentina ha appena diramato la lista dei convocati. La decisione sulla Joya

Ufficiale. Scaloni ha appena diramato i convocati per i prossimi Mondiali. E Paulo Dybala è nella lista dell’Argentina. Sì, il ct dell’Albiceleste, attraverso un video apparso sui canali ufficiali della federazione argentina, ha elencato quelli che prenderanno parte alla Coppa del Mondo, e tra questi c’è anche il calciatore della Roma che domenica prossima, dopo l’infortunio, tornerà a disposizione di Mourinho visto che oggi, anche se parzialmente, si è allenato con il resto dei compagni.

C’era sicuramente tensione. Lo stato d’animo del giocatore era sicuramente preso da questa decisione che finalmente è arrivata e che lo libera decisamente da un peso. Dybala è abile a arruolabile e partirà alla volta del Qatar insieme a molti “italiani” che sono stati convocati da Scaloni. Ci sono infatti Paredes, Di Maria, Correa Lautaro Martinez nella lista.

Finalmente Dybala, la Joya va al Mondiale

Insomma, il momento tanto atteso dal calciatore della Roma è arrivato. Emozioni fortissime nello stesso giorno. Dal ritorno in gruppo, alla convocazione per il Qatar, alla convocazione assai probabile arrivati a questo punto anche per la gara contro il Torino di domenica prossima all’Olimpico. L’infortunio contro il Lecce, fortunatamente, adesso è solamente un brutto e lontano ricordo. La Joya torna a giocare. Lo farà domenica pomeriggio e poi lo farà anche nelle prossime settimane agli ordini di Scaloni.

Questo comunque è un altro segnale importante sulle condizioni fisiche del calciatore. Scaloni, in costante contatto con lo staff giallorosso, avrà avuto sicuramente delle rassicurazioni sulle condizioni di salute di Dybala. Da qui la strada è stata solamente in discesa.